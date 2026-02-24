ST-läkare till Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund
2026-02-24
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta med vård i framkant samtidigt som du får goda möjligheter till utveckling? Då har du kommit rätt! Nu har du möjlighet att bli en del av Vårdcentralen Norra Fäladen och vårt härliga och engagerade team.
Vårdcentralen Norra Fäladen befinner sig i stark utveckling, där vi genom ett tydligt utbildningsfokus och ett välstrukturerat arbetssätt förbättrar verksamheten för att på bästa sätt möta våra patienters behov. Vi har i dagsläget cirka 10 800 listade patienter. Vårdcentralen verkar inom ramen för hälsovalet och är ackrediterad för barnavårdscentral.
Vi är cirka 45 medarbetare och vår arbetsgrupp består av specialister i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut samt psykologer. Vi har dietist kopplad till oss på distans. I våra lokaler har vi specialistmottagning för diabetes och äldremottagning. Vi ansvarar också för två äldreboenden, Norrdala och Reimersdal. Vi är också en del av Lunds första familjecentral.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi dig som vill bli en del av vår gemenskap och ingå i ST-programmet med inriktning mot specialist i allmänmedicin. Du gör tillsammans med studierektorn upp en individuell utbildningsplan som anpassas efter ST-programmet och dina tidigare erfarenheter. I utbildningen ingår kontinuerlig handledning.
I din roll som ST-läkare har du både planerat och akut mottagningsarbete. Du ansvarar för en egen patientlista och deltar aktivt i den medicinska bedömningen av patienterna. Vidare har du ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen.
På enheten tycker vi att det är viktigt med fortlöpande utveckling av våra medarbetare och vår verksamhet. Vår läkargrupp har gemensamt en bred erfarenhetsbas och kompetens. I läkargruppen arbetar vi bland annat med akutteam där vi har nära samarbete och handledning. Läkargruppen ses dagligen på avsatt tid för ett nära samarbete. Dessutom pågår det ett kontinuerligt arbete med verksamhetsutveckling. Vi vill därför att du ska vara intresserad av kreativt nytänkande och vara en del i utvecklingsarbetet med fokus på att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård.
Vi strävar efter att hålla en hög nivå av patientsäkerhet och en god arbetsmiljö, bland annat genom gemensamma kontinuerliga möten och internutbildningar. Vidare har vi ett gott samarbete inom läkargruppen och med övriga yrkeskategorier.Kvalifikationer
Gällande de formella kraven behöver du vara klar med AT alternativt BT samt vara legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt ha språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
För att trivas hos oss tror vi att du som söker är ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad samt har ett stort intresse för allmänmedicin. Vi ser gärna att du även har en god kommunikations- och samarbetsförmåga, eftersom tjänsten innebär såväl självständigt arbete som samarbete med kollegor inom och utanför den egna professionen. För dig är det patienten som står i fokus och du strävar alltid efter att ge bästa möjliga service. Dessutom är du positiv, engagerad och vill vara med i det fortsatta utvecklingsarbetet på vårdcentralen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
