ST-läkare till Vårdcentralen Landborgen i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2025-10-06
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad läkare som vill göra verklig skillnad? Söker du en arbetsplats där du både kan utvecklas i din yrkesroll och som person? Välkommen till Vårdcentralen Landborgen i Helsingborg!
Vi ligger centralt i Helsingborg, nära hav, skog och stadens puls. Med stort engagemang arbetar vi ständigt för att förbättra vår verksamhet och erbjuda bästa möjliga vård. Som medarbetare har du goda möjligheter att påverka och bidra i utvecklingen. Vi värnar om en god arbetsmiljö med fokus på nöjda medarbetare, nöjda patienter och hög vårdkvalitet.
Vi har omkring 13 700 listade patienter och erbjuder ett brett vårdutbud med mottagningar för diabetes, astma/KOL, hypertoni, förmaksflimmer, äldrevård, distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral. Vårt teambaserade arbetssätt stärker både patientnöjdhet och personalens samhörighet. Hos oss arbetar specialistläkare, utbildningsläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, psykolog, rehabiliteringskoordinator, medicinska sekreterare samt arbets- och fysioterapeuter på vår rehabiliteringsavdelning. Vi utför även hembesök och ansvarar för vården på två äldreboenden.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att följa olika vårdförlopp i nära samarbete med kompetenta kollegor och vårdgrannar. Du arbetar med vanliga vårdcentraluppgifter, såsom egen mottagning med planerade och akuta besök, barnavårdscentral, hemsjukvård och vårdboende. I din roll fungerar du även som stöd för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Du får en fast handledare och avsatt handledningstid varje vecka.
Vi satsar på fortbildning och kompetensutveckling och är flexibla så att du kan påverka och forma ditt tjänsteinnehåll. Arbetstiderna är måndag till fredag.
Vi värdesätter ständig utveckling av både medarbetare och verksamhet. Vår läkargrupp består av 18 läkare, varav åtta är ST-läkare med bred erfarenhet och kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
För att trivas hos oss är du ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad med ett starkt intresse för allmänmedicin. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga, eftersom rollen innebär både självständigt arbete och samarbete med kollegor inom och utanför din profession. Patienten står alltid i fokus och du strävar efter att ge bästa möjliga service. Du är positiv, engagerad och vill bidra till vårdcentralens fortsatta utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
