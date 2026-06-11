ST-läkare till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Landskrona Visa alla läkarjobb i Landskrona
2026-06-11
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Vill du göra din ST i en stor och utvecklingsinriktad verksamhet med bredd, handledning och nära samarbete mellan professionerna? Hos oss på Vårdcentralen Centrum i Landskrona får du en varierad och utvecklande ST-tjänst där patienten alltid står i fokus.
Vårdcentralen Centrum i Landskrona är en vårdcentral i utveckling med cirka 13 000 listade patienter, vilket gör oss till en av Skånes största vårdcentraler. Här arbetar ett engagerat tvärprofessionellt team bestående av specialistläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, psykiatrisjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeuter och dietist. Till vårdcentralen är även tre särskilda boenden knutna, vilket ger goda möjligheter till kontinuitet och nära arbete med äldre patienter.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten utifrån patienternas behov och med hög medicinsk kvalitet som grund. Hos oss möter du en stimulerande arbetsmiljö med nära samarbete mellan professionerna och goda möjligheter att vara med och påverka och utveckla verksamheten framåt.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som ST-läkare följer du din ST-plan och vi erbjuder ett stödjande utbildningsklimat med kontinuerlig handledning under din väg mot specialistläkarkompetens. Under första året arbetar du på vårdcentralen och de följande fyra åren varvas randning på specialistkliniker med arbete på vårdcentralen. Du har en egen patientlista som du ansvarar för. Utöver obligatoriska ST-kurser erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig fortbildning internt samt externt utifrån intresse och verksamhetens behov.
Vidare förväntar vi oss att du är delaktig och drivande i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare som är klar med din AT- eller BT-tjänstgöring med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom primärvården.
För att du ska trivas hos oss bör du ha ett genuint intresse av allmänmedicin och ett intresse för att arbeta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Det är av stor vikt att du delar samma mål och visioner som vi, vilket bland annat innebär att ge en god och kvalitativ vård. Du är nyfiken och lyhörd för patientens behov. Du har en helhetssyn på både arbete och patienten samt anpassar dig lätt till olika omständigheter. Vidare präglas ditt arbete av att du är noggrann, strukturerad och har ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillsvidareanställning som ST-läkare kan föregås av tidsbegränsad anställning som underläkare under en period av tre till sex månader i enligt med regionala riktlinjer för tillsättning av ST-läkartjänst inom Primärvården.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C325772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Verksamhetschef
Ida Knutsson Ida.knutsson@skane.se 0722109728 Jobbnummer
9959825