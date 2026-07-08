ST-läkare till Vårdcentralen Åhus filialen Vä, Placering Vä
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Kristianstad Visa alla läkarjobb i Kristianstad
2026-07-08
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Gör skillnad. Varje dag.
Är du nyfiken på en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och göra skillnad för patienterna varje dag? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vårdcentralen Vä är en filial till Vårdcentralen Åhus. Tillsammans erbjuder vi en bred primärvård genom livets alla skeden och skapar goda förutsättningar för samarbete, kollegialt lärande och kompetensutveckling. Vårdcentralen Åhus har en lång tradition som utbildningsenhet och som ST-läkare blir du en del av denna utbildningsmiljö, samtidigt som din huvudsakliga placering är på Vårdcentralen Vä.
Vårdcentralen Vä är en hälsovalsenhet strax utanför Kristianstad med cirka 5 400 listade patienter. Här bedrivs sedvanlig primärvård med bland annat barnavårdscentral (BVC), diabetesmottagning, astma-/KOL-mottagning, fysioterapi och provtagning. Här finns även ett av Region Skånes multimodala smärtteam (MMS-team). På vårdcentralen arbetar ett engagerat och tvärprofessionellt team med ett nära samarbete mellan professionerna och ett gemensamt fokus på att ge patienterna en trygg, tillgänglig och personcentrerad vård.
Vårdcentralen ligger med närhet till Kristianstad och har goda kommunikationsmöjligheter med både bil och kollektivtrafik.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare erbjuds du ett stimulerande och utvecklande arbete med goda möjligheter till en bred utbildning inom specialiteten. Din utbildning planeras individuellt tillsammans med handledare och studierektor för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i din yrkesroll.
I rollen som ST-läkare arbetar du med både planerade och akuta patientbesök samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom primärvården. Du får successivt ökat ansvar utifrån din kompetensutveckling och deltar i verksamhetens dagliga arbete tillsammans med erfarna kollegor. Regelbunden handledning, kompetensutveckling och utbildningsinsatser är en självklar del av tjänsten.
Tillsvidareanställning som ST-läkare kan föregås av tidsbegränsad anställning som underläkare under en period av tre till sex månader i enlighet med regionala riktlinjer för tillsättning av ST-läkartjänst inom Primärvården.Kvalifikationer
Gällande de formella kraven behöver du vara klar med AT alternativt BT samt vara legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt ha språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för allmänmedicin och mötet med människan. Du trivs med att följa patienter över tid, arbetar gärna i team och bidrar med din kunskap för att skapa en god och kvalitativ vård. Du är nyfiken, lyhörd och har en helhetssyn både på arbetet och patienten. Med en positiv inställning, vilja att utvecklas och ett flexibelt arbetssätt är du med och skapar ett trivsamt arbetsklimat tillsammans med oss. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 65 VÄ Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Enhetschef
Patric Svensson Patric.Svensson@skane.se 044-3090150 Jobbnummer
9997240