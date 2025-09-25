ST-läkare till Urologsektionen, Kirurgkliniken, Centralsjukhuset Karlstad
Din arbetsplats
Urologsektionen har ett länsövergripande ansvar för den urologiska vården i Värmland.
Den huvudsakliga verksamheten är förlagd till Karlstad, där vi bedriver både öppenvård, jourverksamhet och slutenvård med 26 vårdplatser. Majoriteten av patienterna är urologiska, men även kirurgiska patienter vårdas hos oss.
Den operativa verksamheten präglas av avancerad robotkirurgi och endourologi. Vi utför även mindre dagkirurgiska ingrepp på vår operationsmottagning i Karlstad samt på sjukhuset i Arvika.
Vår öppenvård är samlad på ett och samma våningsplan och omfattar dagvård, cystoskopienhet, uroterapi och urologimottagning. Hos oss finns även operationskoordinator och kurator placerade, vilket bidrar till en sammanhållen och effektiv vårdkedja.
Urologsektionen består idag av 11 specialister och tre ST-läkare - och vi ser gärna att fler kollegor ansluter till vårt team
Som ST-läkare hos oss får du ett starkt stöd från kollegiet i din utveckling mot färdig specialist. Du tilldelas en personlig handledare och har schemalagd tid för regelbunden handledning. Vi förväntar oss att du aktivt bidrar till din egen utveckling genom patientinläsning och fördjupning i teoretiska kunskaper.
Urologsektionen har en egen studierektor som ansvarar för den utbildningsmässiga strukturen. Dina arbetsuppgifter varierar mellan mottagningsarbete, akutmottagning, operation och avdelningsarbete. Tjänsten är förlagd till Karlstad.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare med ett genuint intresse för urologi och behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Tidigare klinisk erfarenhet inom urologi eller kirurgi är meriterande, men inget krav. Det som är avgörande för oss är att du har relevant medicinsk allmänkompetens och en tydlig drivkraft att utvecklas inom specialiteten.
Vi förutsätter att du aktivt deltar i utbildningssituationer och har lätt för att samarbeta med kollegor, övrig personal och patienter. Du har ett professionellt bemötande och vill bidra till vårt gemensamma uppdrag - att erbjuda värmlänningen god och trygg urologisk vård.
Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig. Vi ser fram emot din ansökan!
Om Region Värmland
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
