ST-läkare till Smärt- och rehabiliteringsmedicinska kliniken
2025-09-23
Specialiteten rehabiliteringsmedicin utreder patienter med betydande funktionsnedsättningar.
Vill du leda, samordna och genomföra kvalificerade rehabiliteringsinsatser utifrån ett biopsykosocialt synsätt är du välkommen att söka ST-tjänst hos oss på Smärt- och rehabiliteringsmedicinska kliniken US.
Vårt erbjudande
Inom området smärt- och rehabiliteringsmedicin bedriver vår klinik specialiserad teambaserad utredning, behandling och rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, förvärvade hjärnskador, komplicerad smärta, trötthet och Ehlers Danlos syndrom. Kliniken har upp till 14 vårdplatser och är en resursenhet för Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi har en specialiserad öppenvårdsverksamhet med ett antal olika inriktningar och arbetar konsultativt gentemot andra enheter. Interprofessionellt teamarbete där patient, närstående och berörda professioner gemensamt formulerar mål för aktuell rehabilitering genomsyrar arbetet. Vi arbetar för ett nära samarbete med andra verksamheter som är aktuella i patienternas vård och rehabilitering. Vi har en utredningsverksamhet kopplad till försäkringsmedicin och trafikmedicin.
Kliniken är en universitetssjukvårdsenhet med stolthet över vår spetskompetens inom smärta, neurologi och rehabilitering. Forskning och utveckling utgör en betydelsefull del i klinikens arbete med en strävan att utveckla vår spetskompetens inom flera områden. Vi har en öppen och inbjudande kultur på arbetsplatsen där våra team kännetecknas av ett stort engagemang - vi stöttar, hjälper och lär av varandra. Kliniken är inne i en period av utveckling så det är viktigt att sökanden har intresse för att med kreativitet och samarbetsvilja bidra till detta.
Behöver du göra bastjänstgöring (BT) enligt (HSLF-FS 2021:8) så ingår det som en integrerad del av din specialisttjänstgöring(ST) hos oss.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker ST-läkare till Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping. Arbetet på kliniken är teambaserad (hög-) specialiserad vård av patienter inom våra uppdrag och syftar till att utifrån patientens perspektiv och aktiva deltagande optimera förutsättningarna för att återgå till ett aktivt liv. Som ST-läkare hos oss kommer du att arbeta med patienter i sluten- och öppenvård. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är mottagningsbesök, teamronder, avdelningsarbete samt konsultativt arbete för inneliggande patienter på andra avdelningar. Du praktiserar helhetstänkande, funktionsanalys, ser till förmåga och delaktighet, beaktar personliga faktorer och omgivningsfaktorer för att eliminera, minska eller kompensera för nedsättningar i funktion och aktivitetsförmåga.
Du får ett personligt utformat utbildningsprogram och handledare. Tjänsten innebär arbete i sluten- och öppenvård och vid slutet av tjänstgöringen även jourarbete med beredskap i hemmet.
Arbetsgrupp
Hos oss kommer du att arbeta i team med andra professioner och du kommer ingå i en läkargrupp med erfarna specialister inom Rehabiliteringsmedicin, Neurologi, Psykiatri, Allmänmedicin, Geriatrik, Anestesi, samt läkare under utbildning. Det finns goda möjligheter till handledning, forskning och utveckling inom professionen.
Om dig
Du som söker har svensk läkarlegitimation, krav är också språkkunskaper i svenska lägst motsvarande minst nivå C1 är ett krav. Detta då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat.
Det är också meriterande om du har intresse för rehabiliteringsmedicin och verksamhetsutveckling och vana av att samarbeta i team med andra yrkesgrupper. Vi ser gärna att du arbetat med patienter med komplicerad samsjuklighet och sammansatt problematik. God kännedom om det bio-psyko-sociala förhållningssättet och försäkringsmedicin är också meriterande. Du har även kunskap i journalsystem Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du tar ansvar för det du gör, planerar, organiserar/prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är lyhörd och tydlig i din kommunikation. God samarbetsförmåga är en förutsättning eftersom bedömningar ofta sker i samråd med andra kollegor och yrkesgrupper samt att teamarbete ingår. I kontakten med medarbetare och patienter visar du på empatisk förmåga och professionellt omdöme. Du har förmåga att lösa komplexa problem, hitta nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är intresserad av att arbeta med längre patientprocesser och andra aktörer.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
