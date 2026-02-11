ST-läkare till Sektion neurologi i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2026-02-11
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Sektion neurologi ingår i verksamhetsområde (VO) neurologi rehabmedicin minnessjukdomar geriatrik vid Skånes universitetssjukhus (Sus), med verksamhet i Lund och Malmö. Vi bedriver klinisk verksamhet inom öppen och sluten vård med jour och beredskap dygnet runt. En betydande del av arbetet sker inom multiprofessionella specialistteam. Vid sektionen bedrivs även en omfattande forskningsverksamhet inom bland annat stroke, multipel skleros, epilepsi och rörelsesjukdomar. Undervisning erbjuds till studerande och vårdpersonal inom alla yrkeskategorier.
Som ST-läkare i neurologi på Sus arbetar du på en enhet med stor bredd och balans mellan allmän neurologisk vård för vårt närområde och högspecialiserad vård för Södra sjukvårdsregionen. Vi har multidisciplinära team för epilepsi, stroke, multipel skleros (MS), ALS, rörelserubbningar, neuromuskulära sjukdomar, dystoni och neuroonkologi. Det finns ett nära samarbete med neurokirurgi, neurointensivvård, rehabiliteringsmedicin, kognitiv medicin, neuroradiologi och neurofysiologi.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker en ST-läkare till sektion neurologi i Lund. Hos oss ges du möjlighet att uppnå bred neurologisk kompetens. Tjänstens innehåll följer den målbeskrivning som finns framtagen. Tjänstgöringens upplägg sker i samråd med sektionschef, ST-studierektor samt handledare vid sektionen. I tjänsten ingår även undervisning av läkarstudenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare krävs språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Tidigare erfarenhet av arbete eller forskning inom neurologi är meriterande.
Vi tror att du är en person som trivs med att ta beslut och som kan agera teamledare när så krävs. Du är intresserad av ledarskap och har lätt för att samarbeta. Därtill har du god kommunikations- och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305500". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Victoria Larsson, ST-studierektor 040-33 34 45 Jobbnummer
9736467