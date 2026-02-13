ST-läkare till Sandviken Södra Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland / Läkarjobb / Sandviken Visa alla läkarjobb i Sandviken
2026-02-13
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland i Sandviken
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Sandviken Södra Din hälsocentral är en väl inarbetad hälsocentral med drygt 11 300 listade patienter. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra samt vara en del av hälsocentralens utveckling. Vi arbetar tvärprofessionellt inom hälsocentralen, till exempel med gruppverksamhet samt med våra primärvårdsakuta patienter. Vi erbjuder en positiv och familjär arbetsplats med stort patientfokus och möjlighet att följa patienten genom livets olika faser.
Vi är en enhet med lång erfarenhet av att handleda utbildningsläkare och har regelbundet återkommande ST- och AT-läkare. Handledning är en naturlig del av vår verksamhet och vi har en etablerad struktur för utbildning och kompetensutveckling.
Nu söker vi en driven ST-läkare som vill vara med och utveckla vår verksamhet för att kunna möta framtidens vårdbehov. Kom och gör skillnad tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss arbetar du i nära samarbete med olika yrkesprofessioner på hälsocentralen. Vi är en stabil och erfaren personalstyrka som tillsammans arbetar för vårt gemensamma uppdrag att stödja, behandla och vägleda människor till ett friskare liv. Du kommer också att bidra till verksamhetsutveckling och att aktivt delta i att skapa en ännu bättre vård för våra patienter. I ditt arbete ingår även ett tätt samarbete med Sandviken Norra, där ni träffas en gång per dag samt deltar i kollegiala möten med medicinska diskussioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• mottagningsarbete med akuta besök, nybesök och återbesök
• SÄBO, LSS och BVC
• utveckling av teamarbete tillsammans med övriga yrkeskategorier.
• jour och beredskap som introduceras succesivt.
Hos oss får du
• 550 listade patienter per läkare
• schemalagd studietid
• regelbundna ST-träffar
• en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus
• möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten
• vara del av en engagerad och trygg arbetsgrupp med bred kompetens inom allmänmedicin där vår styrka ligger i det goda och nära samarbetet med samtliga kollegor.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har stark samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor och patienter. Du influerar och inspirerar genom ditt engagemang och sätt att kommunicera, vilket bidrar till motivation och ett positivt arbetsklimat. Med hög flexibilitet kan du anpassa dig efter patienters behov och förändrade situationer, samtidigt som du tar initiativ för att driva förbättringar och utveckling inom verksamheten.
För att lyckas i rollen ska du
• vara legitimerad läkare
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland Kontakt
Erik Malmström, vårdenhetschef erik.malmstrom@regiongavleborg.se 026-278379 Jobbnummer
9740201