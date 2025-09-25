ST-läkare till Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
2025-09-25
Vårt anställningserbjudande
Vi är Sveriges största klinik inom Rehabiliteringsmedicin med regionsuppdrag för högspecialiserad rehabilitering för patienter i Region Stockholm.
Verksamheten bedrivs på Danderyds sjukhus och delar av öppenvården finns i lokaler på Huddinge sjukhusområde.
Vi arbetar i interdisciplinära team och har ett holistisk perspektiv där målsättningen är att förbättra funktionsförmåga och livskvalité för personer med förvärvad funktionsnedsättning.
Vi erbjuder dig en akademisk och kliniskt stimulerande miljö
Vi har en tät gemenskap i läkargruppen (specialist- och ST-läkare)
Du får handledning av specialist inom rehabiliteringsmedicin
Goda forskningsmöjligheter med många spännande projekt finns på klinikenPubliceringsdatum2025-09-25Om företaget
Till oss kommer vuxna patienter för rehabilitering efter hjärnskada, långvarig icke malign smärta eller resttillstånd efter polio och andra neuromuskulära sjukdomar. Vi har en mycket väl fungerande tonusmottagning som erbjuder spasticitetsreducerande behandling med botulinumtoxin och intratekal baklofen (baklofenpumpar). Här finns också regionens sjukhusanknutna mottagning för habiliteringsinsatser till vuxna med medfödda funktionshinder eller utvecklingsstörning. Kliniken har en aktiv forskningsverksamhet samt undervisning på grundutbildningar läkarprogrammet, fysioterapeut program, psykologprogram, logopedprogram och på ett flertal fristående kurser. Kliniken är SPUR-granskad (december-2017) med mycket gott resultat. Nästa SPUR-granskning är planerad januari-2025Dina arbetsuppgifter
Teambaserad högspecialiserad rehabilitering i slutenvård, öppenvård, dagvård på klinikens olika enheter. Mottagningsverksamhet ingår. Externa placeringar ingår som en del av din specialistutbildning. Beredskapsjourer/jourer ingår.
Din utbildningsplan upprättas tillsammans med verksamhetschef/ST-chef, huvudhandledare och studierektor. I denna kommer att närmare specificeras tex vilka placeringar och kurser som ska ingå.Kvalifikationer
Legitimerad läkare (svensk legitimation). Forskningserfarenhet är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du gillar teamarbete och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel, ansvarstagande och har god kommunikativ förmåga. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm på Danderyds sjukhus har ett regionövergripande uppdrag. Vi bedriver högspecialiserad rehabilitering av patienter inom områdena hjärnskada, kronisk smärta, postpolio, neuromuskulära sjukdomar, vuxenhabilitering samt försäkringsmedicin. Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
