ST-läkare till Psykiatriska kliniken i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken söker ST-läkare
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå som är Norrlands största. Vi är idag ca 400 medarbetare. Inom Psykiatriska kliniken finns tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet och ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.
Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet. Kliniken samarbetar med universitetet och bedriver forskning inom området psykiatri. Hos oss finns både professor och lektorer och universitets läkare kopplade till kliniken i kombinationsanställningar eller som läkare med anknytning del av tid till universitetet. inom kliniken finns varierande befattningar från överläkare, specialistläkare och läkare i specialistutbildning som arbetar kliniskt.
Psykiatriska kliniken har flyttat till ett nybyggt hus där vårdmiljön präglas av tanken om vårdmiljöns betydelse för främjande av hälsa. Boende- och arbetsmiljön stöttas av modern teknik och forskning vilket märks på ljus- och kommunikationssystem. Kliniken är klimatsmart och självförsörjande av bland annat el och värme. Både buss och tågförbindelser finns nära psykiatrihuset vilket gör att det är lätt att pendla.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Kliniken erbjuder alla ST-läkare individuell studieplan och schemalagd studietid.
Vi uppmuntrar våra ST-kollegor att vara delaktiga i klinikens utveckling och ser det som en självklarhet att alla i arbetsgruppen bidrar till och har egna ansvarsområden.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
Jour- och beredskapstjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom psykiatri och/eller vald subspecialitet.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Vi värdesätter det positiva arbetsklimatet som råder på vår klinik. Därför sätter vi stor vikt vid god samarbetsförmåga både gentemot dina blivande läkare kollegor och övriga personalkategorier.
Hänsyn tas till personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning Ersättning
