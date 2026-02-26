ST-läkare till primärvården i Region Örebro län
Vi söker engagerade och utvecklingsinriktade ST-läkare till flera vårdcentraler inom område Nära vård.
Inom Primärvården i Region Örebro län samordnar vi rekryteringsprocessen för blivande ST-läkare i allmänmedicin, vilket gör det möjligt för dig att söka din plats flera gånger årligen. Efter inlämnad ansökan blir du kontaktad av rekryteringsansvarig för att höra om särskilda önskemål gällande arbetsplats eller ort att bo i. Du får också en tidig kontakt med våra studierektorer som kan berätta mer om våra vårdcentraler och ST-utbildningen.
Vi har 22 vårdcentraler fördelade över hela länet där vi ansvarar för det fulla primärvårdsuppdraget för våra invånare. Det innebär en bred och varierad verksamhet med goda möjligheter att utvecklas inom allmänmedicinens breda spektrum. Hos oss kan du kombinera närheten till universitetssjukvård med möjligheten att arbeta i mer glesbygdsnära miljöer. Det ger en stor bredd i patientmöten, samtidigt som du har tillgång till specialistkompetens och resurser från sjukhuset när det behövs.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Hos oss får du en trygg och stimulerande ST-tjänst med goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling.
Som ST-läkare kommer du möta en stor variation av patienter och medicinska frågeställningar. Arbetet omfattar planerade och akuta mottagningsbesök, uppföljningar, telefonrådgivning samt digitala vårdmöten. Du arbetar nära erfarna specialistläkare samt tillsammans med sjuksköterskor, rehabpersonal och andra yrkesgrupper. Du tilldelas en personlig handledare och får regelbunden handledning. Utöver detta finns ett starkt stöd genom vår studierektorsorganisation som hjälper till att planera sidotjänstgöringar och samordnar återkommande ST-seminarier och andra viktiga utbildningsaktiviteter. Hos oss får du möjlighet att växa i din roll som läkare, bidra till verksamhetens utveckling och vara en del av en arbetsplats där samarbete, lärande och arbetsglädje är centrala delar av vardagen.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Legitimerad läkare med genomförd AT tjänstgöring alternativ godkänd BT-tjänstgöring för läkare utbildade utomlands. Svenska kunskaper i nivå C1 är ett krav. Önskvärt med B-körkort. Har du erfarenhet från att leda eller samordna grupper är det en merit. Som person är du trygg i din yrkesroll och har ett gott omdöme. Du har drivkraft och engagemang för ditt arbete och en god förmåga att samarbeta med övriga professioner. Det är viktigt att du är prestigelös, nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet för din och andras utveckling. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Att bidra i verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete ser du som en naturlig del av ditt arbete.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning. Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning. Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i Örebro län https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
