ST-läkare till Patologi och cytologi, Sundsvall

Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Avdelningen för klinisk Patologi och Cytologi står för diagnostik av histopatologiska och cytologiska prover ifrån hela Region Västernorrland. Vi har ett välfungerande laboratorium med snabba flöden och arbetar också med vissa molekylära analyser.
Som ST-läkare hos oss får du:
En strukturerad specialistutbildning enligt Socialstyrelsens målbeskrivning och rekommendationer från Svensk förening för patologi
Kunskap om disgnosticering av sjukdomar i celler och vävnad
Vara delaktig i förbättringsprojekt och kvalitetsarbete
Samarbeta med andra yrkesgrupper inom verksamheten samt ha kontakt med såväl kollegor inom andra laboratoriemedicinska verksamheter som kliniska kollegor i vården
Vill du vara med och utveckla framtidens patologilaboratorium tillsammans med oss? Vi söker dig som är legitimerad läkare och vill specialisera dig inom klinisk patologi. Tjänsten är en ST-läkare och avser ett vikariat på heltid under 6 månader med tillträde 2026-02-01. Det finns eventuell möjlighet till senare tillsvidareanställning.
Som läkare i arbetslaget har du det yttersta medicinska ansvaret och deltar i för verksamheten relevanta möten. Dina övriga arbetsuppgifter innefattar att:
Arbeta med utskärning av preparat
Diagnosticera
Utföra obduktioner
Delta i rondverksamhet
Du kommer att få de utbildningar som garanterar kompetensutveckling inom din specialitet. Dessutom kommer du att ges introduktion i verksamhetens laboratorieinformationssystem, kvalitetsledningssystem och övriga funktioner som är nödvändiga i det dagliga arbetet.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare
Har språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete inom laboratorieverksamhet
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Omdöme
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
