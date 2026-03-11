ST-läkare till Öron-Näsa-Hals-Kliniken, Sundsvall
2026-03-11
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda.
Vi söker nu ST-läkare till Öron-Näsa-Hals-verksamheten i Sundsvall. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
medicinsk utredning
operationer, både polop och på centraloperation
bedömning
behandling av patienter såväl i öppen- som slutenvård.
Du deltar, efter introduktion, i jourlinjen som har hela Region Västernorrland som upptagningsområde. Detta innebär tjänstgöring under kväll, natt och helger. Du arbetar såväl med läkarkollegor inom specialiteten som med andra professioner/specialiteter. I rollen ingår också administrativt arbete. För uppfyllande av ST-målen inom ÖNH-sjukdomar kommer delar av tjänsten vara förlagd till universitetssjukhus vilket i första hand innebär Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. I tjänsten ingår kurser och tidsuttag för ST-utbildningens måluppfyllnad samt krav på förbättrings- och forskningsarbete.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare
Har goda kunskaper i svenska och i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har arbetserfarenhet från Öron-Näsa-Hals klinik
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Självgående
Omdöme
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
