ST-läkare till Onkologen, Kirurgkliniken
2025-08-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
Onkologsektionen i Blekinge är en relativt liten verksamhet, men under tillväxt.
Vår ambition är att fortsätta expandera verksamheten och söker nu medarbetare med framåtanda och som trivs med att jobba i en liten men nära grupp av kollegor. Vi har alltid roligt på jobbet och har en avslappnad arbetsmiljö. Samtliga läkare har gemensamt morgon-och eftermiddagsmöte där vi tillsammans går igenom vad som planeras under dagen och vad som inträffat. Arbetet med cancersjuka patienter kan i perioder vara krävande men då hjälps vi alla åt och avlastar varandra. Det är viktigt för oss att vi alla i slutet på dagen går hem med en bra känsla i magen.
För närvarande är vi 1 specialist och 5 ST-läkare samt 1 underläkare. Vi har också ett mycket nära samarbete med Universitetssjukhuset i Skåne och har regelbundet närvarande specialistläkare därifrån. Vi har också många gemensamma utbildningsmoment tillsammans med onkologkliniken i Skåne så som journal club och fördjupningsföreläsningar.
Om jobbet
I Region Blekinge är onkologen en sektion på Kirurgkliniken. Du kommer således vara formellt anställd vid Kirurgkliniken men gör din ST inom onkologi. Din ST-tjänst innebär att du genomför huvuddelen av din tjänstgöring i Karlskrona men vissa moment går endast att genomföra på större kliniker. Detta gäller framför allt en längre placering på en strålbehandlingsklinik men också vissa andra specifika cancerbehandlingar. De flesta väljer att genomföra dessa placeringar på Universitetssjukhuset i Lund men vid intresse är det möjligt att ansöka om att genomföra dessa moment på andra sjukhus. Det finns också möjligt både till Ledarskaps-ST och Forsknings-ST.
I Blekinge har vi endast mottagningsverksamhet och bemannar varken akuten eller avdelning men fungerar som konsulter åt samtliga andra kliniker på sjukhuset och mot primärvården. Kliniken är öppen måndag till fredag och stängd under helger och röda dagar.
Om dig
Vi söker dig som älskar att jobba i team och med förmåga att möta patienter med empati och lyhördhet. Vi är en liten klinik så ett nära samarbete både med läkarna och sjuksköterskorna är ett måste. Du behöver ha förmåga att möta både patienter som vi botar från sin cancer, men även patienter i livets slutskede. Detta kräver en djup förståelse för de olika behov dessa väldigt olika patientgrupper och deras anhöriga har.
Onkologi är en specialitet under snabb utveckling och där det kontinuerligt sker stora forskningsframsteg. Därför bör du ha ett intresse för medicinsk vetenskap och vara beredd på ett livslångt lärande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
För att söka tjänsten krävs läkarlegitimation. I denna rekrytering tillämpas löpande urval.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
