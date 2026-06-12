ST-läkare till Ögonmottagningen, Sundsvall
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2026-06-12
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda.
Länsverksamhet Ögon, som ingår i länssjukvård somatik, bedriver specialiserad ögonsjukvård för länets invånare. Vi har full mottagningsverksamhet på tre orter i länet: Sollefteå, Sundsvall samt Örnsköldsvik. Vi har även en begränsad mottagningsverksamhet i Härnösand. Vårt uppdrag är att utreda, behandla och operera sjukdomar i och kring ögat. Totalt är vi i länet knappa 100 medarbetare där flera yrkeskategorier arbetar nära tillsammans med patienten i centrum.
Nu söker vi två legitimerade läkare för ST-tjänstgöring, som vill ingå i vårt team och vara med oss i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet i Sundsvall. Tjänsterna avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss får du ett strukturerat utbildningsprogram med fokus på praktiskt kliniskt kunnande. Vi erbjuder ett varierat arbete med trevliga medarbetare. Arbetstid är måndag-fredag, kvälls och helgjourer roteras mellan Sundsvall, Ö-vik och Sollefteå. Dagjour måndag-fredag.
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad läkare
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar vikarierat som underläkare på ögonklinik
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Annie Elisabet Aspvik annie.aspvik@rvn.se +4660181429 Jobbnummer
9962025