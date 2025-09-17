ST-läkare till Obstetrik & Gynekologi i Luleå och Gällivare
2025-09-17
Länsklinik Obstetrik och Gynekologi bedriver bred verksamhet inom både gynekologi och obstetrik på Norrbottens fem sjukhus.
BB- och förlossningsvården är koncentrerad till Gällivare och Sunderby sjukhus.
Vi sökerVi söker dig som har svensk läkarlegitimation eller dig som ansökt om legitimation och väntar på att få den från Socialstyrelsen. Dina kunskaper i svenska språket är på lägst C1-nivå. Tidigare erfarenhet av arbete i vårdsystemet Cosmic är meriterande för tjänsten, likaså tidigare arbete inom obstetrik- och gynekologi.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du beslutsam, du har en förmåga att sätta dig in i en annans perspektiv och du samarbetar bra med andra. Du har en problemlösande förmåga och arbetar bra med komplexa frågor.
Det här får du arbeta med
Länsklinik Obstetrik och gynekologi bedriver verksamhet inom både gynekologi och obstetrik på Norrbottens fem sjukhus. Sunderby sjukhus är ett modernt regionsjukhus. Här bedrivs både förlossningsvård och gynekologisk öppen- och slutenvård. Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus för Malmfälten med det lilla sjukhusets fördelar. Här finns en god kollegial stämning och samarbete både inom och mellan klinikerna. Inom hela verksamhetsområdet arbetar upp emot 215 engagerade medarbetare. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.norrbotten.se.
I vårt upptagningsområde bor ca 250000 personer. Norrbotten är en till ytan stor region med fantastiska möjligheter till friluftsliv under fyra årstider. Det finns också ett rikt kulturliv.
På kliniken arbetar vi i processområden tillsammans med andra professioner inom gynekologisk cancer, dysplasi, infertilitet, bäckenbotten, endometrios, abortvård, specialistmödravård, normalförlossning m fl. På kliniken arbetar ca 30 läkare. Vi har en mycket god stämning bland kollegorna och ett gott samarbete med övrig personal.
Vi bedriver öppen- och sluten gynekologisk vård samt specialistmottagning. Cancervården sker i nära samarbete med gynonkologiska kliniken på Umeå Universitetssjukhus, där den största delen av cancerkirurgin görs. På Sunderby och Gällivare sjukhus bedrivs främst benign kirurgi. Vi har också en operationsrobot i Sunderbyn. Vi har även en växande verksamhet med mottagningsoperationer i Sunderbyn.
Förlossningsvården är förlagd till Sunderby och Gällivare sjukhus med ca 1600 resp 450 förlossningar per år. Vi förlöser barn från v 28 på Sunderby sjukhus. Neonatalavdelning finns på båda sjukhusen. Vi är en utbildningsklinik med regional läkarutbildning. Utbildning och handledning av studenter och yngre läkare är en viktig del av arbetet.
Det här erbjuder vi dig
• Flexibel arbetstid
• Tillgång till egen handledare
• Flexibel schemaläggning
• Positivt utbildnings- och fortbildningsklimat
• Vi arbetar utifrån ett länsperspektiv för att erbjuda så god vård som möjligt till alla patienter oavsett var i länet det är bosatta. Det innebär att tjänstgöring kan ske på alla platser i länet där vår verksamhet bedrivs
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenDu blir anställd på vikariat inom länskliniken med möjlighet till huvudsaklig placering antingen på Sunderby eller Gällivare sjukhus. Vikariaten är inledningsvis på 6 månader, men kan komma att övergå till tillsvidareanställning på heltid. Viss tjänstgöring även inom länet, exempelvis i Piteå och Kalix, förekommer. Arbetstid heltid, vardagar 7.30-16.00, jour och beredskap ingår. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
