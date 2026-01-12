ST-läkare till Norrtälje Norra vårdcentral | Tiohundra
2026-01-12
ST-läkare till Norra vårdcentralen
Norrtälje Norra vårdcentral växer och söker en ST-läkare i allmänmedicin.
Har du svensk läkarlegitimation och vill utvecklas i en trygg och utvecklande miljö? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi söker dig som är legitimerad läkare och som vill fortsätta din karriär genom en ST i allmänmedicin. Tjänsten är på heltid och inleds med arbete på vårdcentralen under det första året, för att därefter omfatta placeringar på olika vårdenheter i enlighet med ST-utbildningen, fram till färdig specialist i allmänmedicin. ST-tjänsten utformas individuellt med tydlig utbildningsplan, regelbunden handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Fortbildning är en självklar del av vår verksamhet och sker schemalagt en gång per månad. Som ST-läkare hos oss får du också möjlighet att vara med och utveckla framtidens vård. Vi kombinerar beprövade arbetssätt med nya digitala lösningar och idéer, alltid med patientens behov i centrum.
Det finns möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens förutsättningar. Journalföring sker i Take Care. Tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Fortbildning över ST-perioden med kurser, föreläsningar och basgruppsträffar.
Mottagningsarbete på vårdcentralen vilket innebär årskontroller, utredningar, mindre kirurgiska ingrepp, gynekologi, ögon- och öronsjukdomar och mycket mer.
Arbete på vår drop-in mottagning för lättare akuta åkommor
Teamarbete med undersköterskor och sjuksköterskor
Fortlöpande kvalitetsarbete
Handledning av studenter och AT-läkare
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder en stimulerande och trygg ST-tjänst i en välfungerande verksamhet med fokus på både kvalitet och arbetsglädje. Hos oss får du ett flexibelt schema med möjlighet till distansarbete, vilket ger goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv. Du blir en del av en mycket trevlig och kompetent arbetsgrupp med ett öppet klimat och nära samarbete.
Det finns möjlighet till sidouppdrag, exempelvis inom BVC eller hemsjukvården utifrån intresse och verksamhetens behov. Du får tillgång till erfarna och engagerade handledare med hög kompetens och på sikt finns även möjlighet att själv handleda AT-läkare.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr årligen. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Ha svensk läkarlegitimation
Ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård
Erfarenhet av journalsystemet Take Care
Din nyfikenhet, förmåga att ta initiativ och vilja att bidra värdesätts i ett klimat där vi hjälps åt och lär av varandra. Du medverkar aktivt till vår starka laganda och den öppna dörrar-mentalitet som råder på arbetsplatsen. Du tycker om att arbeta såväl självständigt som i team. Du har ett genuint intresse för allmänmedicin och primärvårdens breda uppdrag. Ditt starka engagemang i din egna utveckling gör att du ser handledning och fortbildning som en naturlig del av arbetet.
Du trivs med att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där vi ser hela människan och den roll primärvården spelar i samhället. Du är trygg i din läkarroll, är strukturerad och du tar ansvar för ditt arbete. Din samarbetsförmåga är god och präglas av ett gott bemötande, hjälpsamhet och en lösningsfokuserad inställning i mötet med patienter, närstående och kollegor.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Norrtälje Norra vårdcentral är Norrtäljes största vårdcentral med cirka 17 500 listade patienter och omkring 40 medarbetare. Läkargruppen bestående av 16 läkare, både ST-läkare och allmänspecialister, är stabil och erfaren då många stannat hos oss i många år. Vårdcentralen är belägen i anrika lokaler på gamla lasarettet, med närhet till goda kommunikationer och stadskärnan.
Utöver planerat mottagningsarbete erbjuder vi även en drop-in-mottagning för lättare akuta besvär vilket uppskattas av både patienter och medarbetare. Verksamheten är bred och välutvecklad med bland annat astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning, sårmottagning samt äldremottagning.
Vi arbetar teambaserat och har regelbundna rehabronder tillsammans med vårt psykosociala team och rehabkoordinator. Utbildning är en naturlig del av vår vardag och vi tar kontinuerligt emot studenter från samtliga yrkeskategorier.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
