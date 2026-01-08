ST-läkare till mycket omtyckt vårdcentral i Enköping
2026-01-08
Vi är sedan många år tillbaka en mycket omtyckt läkardriven vårdcentral i Enköping, Enköpingshälsan, som stadigt växer då patienterna är nöjda med vårt arbete. Vi har god bemanning men behöver nu en till i vårt team till följd av tillväxten.
Vi har högt i tak och nära samarbeten och arbetet är ett varierat sedvanligt primärvårdsarbete.
Vårdcentralen får i de nationella patientenkäterna högst betyg i området och kännetecknas av en personlig vård med hög tillgänglighet och låg personalomsättning.
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar i ditt jobb samt att du har ett genuint intresse för patienterna. I utbyte får du en trivsam vårdcentral, frihet att utforma hur du vill lägga upp ditt arbete och en stabil miljö med nöjda patienter. Vi ser att du är positiv och van vid självständigt arbete. Vi har friskvårdsbidrag och möjlighet till schema som ger flexibilitet.
Från norra Stockholm tar det mellan 30-40 min och från Västerås endast 20 min till mottagningen. Från Uppsala cirka 40 min.
Vi intervjuar löpande och hoppas hitta en till stjärna till vårt team så snart som möjligt, så skicka gärna din ansökan snarast möjligt.
Heltid eller deltidsarbete enligt önskan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: ansokan@innovatrek.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enköpingshälsan ST-läkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559072-2905)
Linbanegatan 12
)
745 34 ENKÖPING
Enköpingshälsan
9674621