ST-läkare till Medicinkliniken, Örnsköldsvik
2026-01-08
Medicin/geriatrik/akuten Örnsköldsvik ingår i närsjukvårdsområde norr. Medicinkliniken i Örnsköldsvik är en klinik med ca 35 läkare. Kliniken bedriver verksamhet inom flera subspecialiteter (kardiologi, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, reumatologi, neurologi samt geriatrik). Nu söker vi två ST-läkare med inriktning mot internmedicin.
På vår enhet har vi en fin gemenskap, positiv anda och god arbetsmiljö. Här finns goda möjligheter till stöd och kompetensutveckling. Vi har erfarna kollegor och ett gott samarbetsklimat. Vid kliniken utbildas även läkarkandidater utöver kollegor under utbildning (tex AT/BT-läkare). Man förväntas delta i undervisning och handledning av läkarstudenter samt mindre erfarna kollegor samt delta i kollegiala träffar.
Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
ST-läkare till Medicinkliniken, Örnsköldsvik

Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är patientansvar vilket innebär att svara för medicinsk utredning, bedömning och behandling av patienter. I rollen ingår också administrativt arbete. Du får delta i jourlinjen och du arbetar i ett team med läkarkollegor samt andra professioner.
Som ST-läkare på medicinkliniken deltar man dels i jourarbetet vilket inkluderar nattjoursveckor, kvällar samt även helger. Man tjänstgör som underläkare på avdelningen och deltar också i klinikens mottagningsverksamhet. Man förväntas delta i undervisning och handledning av yngre kollegor såsom AT/BT.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förutsätter att du hanterar patientmöten och samarbete med kollegor på ett respektfullt, professionellt och patientsäkert sätt. Som person är du strukturerad och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förmågan att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i ditt agerande och beslut.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare som gjort AT eller är legitimerad läkare som är klar med sin BT
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten
