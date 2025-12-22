ST-läkare till Länsverksamhet Ortopedi, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Läkarjobb / Örnsköldsvik Visa alla läkarjobb i Örnsköldsvik
2025-12-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Ortopedi ingår i Länssjukvård somatik och bedriver såväl planerad som akut verksamhet, inriktad mot ortopediska skador och sjukdomar. Nu söker vi ST-läkare med intresse för det ortopediska området och som vill bli en del av vårt arbetslag.
Vi söker nu ST-läkare till Länsverksamhet Ortopedi med placering i Örnsköldsvik. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
ST-läkare till Länsverksamhet Ortopedi, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
ST-tjänsten inom Ortopedi i Örnsköldsvik följer målbeskrivningen för ST. Vi erbjuder ett varierat arbete. Vi samverkar mellan länets sjukhus för att utforma en bra ST-utbildning och har länsgemensamma utbildningsdagar för ST-läkare inom ortopedi.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande för tjänsten om du
Har tidigare erfarenhet av ortopedisk verksamhet inom Region Västernorrland
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Självgående
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:382". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Minna Mattsson +4666089610 Jobbnummer
9658514