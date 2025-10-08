ST-läkare till Klinisk patologi i Kristianstad
Verksamhetsområde klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik har drygt 450 medarbetare och består av tre sektioner som utgörs av de medicinska specialiteterna klinisk genetik respektive klinisk patologi samt metodområde/plattform molekylär diagnostik. Vår verksamhet präglas av en mycket stark utveckling, vad gäller såväl tekniska som medicinska möjligheter till följd av en ökande efterfrågan på vår diagnostik.
Vi har verksamhet för klinisk patologi i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad medan klinisk genetik och molekylär diagnostik är koncentrerat till Lund. Vi bedriver både basdiagnostik och högspecialiserad diagnostik och bistår med specialistkompetens och konsultationsexpertis inom södra sjukvårdsregionen. Till vår verksamhet hör också Centrum för sällsynta diagnoser. Vi har ett nära samarbete med Lunds universitet och flera av våra medarbetare bedriver framgångsrik forskning knuten till verksamheten.
Vi deltar i kvalitetsarbete och vårdprogramsarbete på såväl regional som nationell nivå och står inför ett ackrediteringsarbete med kvalitetssäkring av diagnostikområden, dokumenthantering och laboratoriearbete. Vår diagnostik och diagnostikutveckling drivs i 18 processer som griper över hela verksamheten. Vi är i en spännande fas med användande av ny teknik såsom digital bildhantering av den rutinmikroskopiska verksamheten och en ambitiös satsning på molekylär patologi inom ramen för Centrum för molekylär diagnostik.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ST-läkare till Klinisk patologi med placering i Kristianstad.
Som ST-läkare hos oss får du spännande och omväxlande arbetsuppgifter med goda förutsättningar för en bred utbildning inom våra diagnostikområden samt möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete. Du får ett individuellt studieprogram och en handledare i enlighet med fastställda riktlinjer för specialiteten. Utbildning och forskning är en viktig del av vår verksamhet och vi har ett nära samarbete med Lunds universitet, Malmö Universitet och Kristianstad Högskola.
Verksamheten bedrivs på fyra orter med olika profiler och utbildningen kommer förläggas på olika orter beroende på var det finns bäst förutsättningar för olika delar av utbildningen.
I den här rekryteringen vänder vi oss till dig som redan har en anställning inom Region Skåne. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
För att lyckas i rollen behöver du även ha en mycket god kommunikativ förmåga samt ett utvecklat tekniskt och vetenskapligt intresse. Vi förväntar oss att du är aktiv i utvecklingen av verksamheten inom klinisk patologi. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
