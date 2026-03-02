ST-läkare till Klinisk mikrobiologi i Lund
2026-03-02
Klinisk mikrobiologi i Lund är ett av Sveriges största mikrobiologiska laboratorier. Verksamhetsområdet ingår i Labmedicin Skåne inom förvaltningen Medicinsk service. Klinisk mikrobiologi är en för vården central medicinsk konsultplattform som tillhandahåller analyser och expertis med hög tillgänglighet till samtliga av Region Skånes egna verksamheter och externa vårdgivare. Betydelsen av mikrobiologisk expertis och laboratorieanalyser av hög kvalitet har aktualiserats av pandemin, och i ständigt aktuella frågor om smittsamma sjukdomar.
Hos oss arbetar vi aktivt med att utveckla och förbättra metoder, flöden, processer och kontaktytorna mot våra kunder för att skapa en verksamhet optimerad för att möta sjukvårdens aktuella och framtida behov. För att kunna göra detta ser vi det som viktigt med kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare. Vi deltar också i utbildning av biomedicinska analytiker och läkare. Klinisk mikrobiologi utgör tillsammans med Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne en universitetssjukvårdsenhet med forskning bland annat i samarbete med Lunds Universitet som en integrerad del av verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Till Verksamhetsgren Klinisk mikrobiologi söker vi en ST-läkare. Som ST-läkare hos oss kommer du att få en spännande och omväxlande tillvaro med goda förutsättningar för en bred utbildning inom våra diagnostikområden, deltagande i utvecklingsprojekt, kvalitetsarbete och undervisning.
Du blir en del av en större grupp ST-läkare, som tillsammans med ST-studierektor ses regelbundet, driver och deltar i olika utbildningsaktiviteter. Du kommer att få ett individuellt studieprogram och en handledare i enlighet med fastställda riktlinjer för specialiteten. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du är legitimerad läkare med behörighet att verka i svensk sjukvård. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Du har god samarbetsförmåga och är intresserad av det kliniska perspektivet samt bidrar till att utveckla verksamheten i enlighet med sjukvårdens behov. Du är nyfiken, kreativ och lösningsorienterad både i ditt arbete och i dina arbetsrelationer. Vetenskaplig erfarenhet och tidigare arbete inom ämnesområdet infektionssjukdomar/klinisk mikrobiologi är meriterande.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
