ST-läkare till klinisk immunologi och transfusionsmedicin
2025-12-11
Vill du arbeta tillsammans med vårt ambitiösa och positiva team på klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) på Universitetssjukhuset i Linköping, då ska du söka till oss!
Vårt erbjudande
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en del av Diagnostikcentrum i Östergötland. Vi är en länsövergripande, ackrediterad universitetssjukvårdsenhet som erbjuder diagnostik inom klinisk immunologi samt dygnet-runt laboratorieservice och medicinsk kompetens inför blodtransfusioner.
Inom immunologi utförs serologiska och cellulära utredningar som en del av diagnostiken av allergier, autoimmuna sjukdomar och immunbristtillstånd. Laboratoriet är ansvarigt för sjukhusets stamcellsverksamhet och utför vävnadstypningar inför stamcellstransplantationer.
Inom transfusionsmedicin utförs blodgrupperingar och antikroppsutredningar. Enheten ansvarar för all blodgivning i Östergötland samt framställer blodkomponenter för olika kliniska behov.
Dessutom utförs olika patientbehandlingar med aferesteknik. I samarbete med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet bedriver vi forskning och undervisning.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss får du en bred utbildning inom ämnesområdena immunologi och transfusionsmedicin. Arbetsuppgifterna är omväxlande i en kunskapsintensiv verksamhet med stort fokus på patientsäkerhet. Rollen som ST-läkare hos oss innebär bland annat:
Utreda kluriga fall av erytrocytantikroppar.
Bedöma blodgivare - vem får lämna blod?
Delta i beredskapsjour dygnet runt för transfusionsmedicinska frågor - till exempel val av blod vid positivt BAS-test, transfusionsreaktioner, hur hantera brist på erytrocyter eller trombocyter?
Patientmöten vid dagvården på aferesenheten.
Bedöma och skriva utlåtande på provsvar inom autoimmunitet, immunbrist eller HLA-typning inför stamcellstransplantation.
Kommunicera med kliniker som beställer våra analyser.
Medicinskt ansvar för utveckling och kvalitet av laboratorieanalyser.
ST-utbildningen följer socialstyrelsens målbeskrivning och tjänstgöringens upplägg bestäms i samråd med ST-läkare, handledare, verksamhetschef och ST-studierektor. Vi har en välfungerande fortbildning och vi avsätter tid för både interna och externa kurser. Möjligheterna att integrera forskning i tjänsten är goda. Arbetstiden är förlagd dagtid klockan 08.00-16.30. Därutöver ingår beredskapstjänstgöring enligt schema. Beredskapstjänstgöring sker i hemmet nätter och helger, framförallt svarar man på ärenden via telefon.
Arbetsgrupp
På KITM arbetar totalt cirka 85 medarbetare, läkargruppen idag utgörs av fem överläkare/
specialistläkare och fyra ST-läkare. Övriga yrkeskategorier är biomedicinska analytiker, biologer, sjuksköterskor och undersköterskor. Verksamheten bedrivs på universitetssjukhuset i Linköping (US).
Om dig
Kraven är att du har svensk läkarlegitimation och du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, vi letar efter dig som:
Har ett genuint intresse för transfusionsmedicin och immunologi.
Har ett professionellt förhållningssätt.
Har en personlig mognad och är trygg i dig själv.
Är ansvarstagande, flexibel och kvalitetsmedveten.
Tycker om att arbeta i team och har en god samarbetsförmåga.
Har god kommunikationsförmåga gentemot patienter, remittenter och kollegor.
Har en förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Har intresse för utvecklingsarbete, forskning och utbildning.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i Region Östergötland med placering på klinisk immunologi och transfusionsmedicin på universitetssjukhuset i Linköping. Tillträde under våren 2026 eller enligt överenskommelse.
Glöm inte att bifoga kopia på examensbevis eller legitimation i din ansökan. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
