ST-läkare till Kirurgkliniken, Centralsjukhuset Karlstad
Region Värmland / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
2025-08-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.
Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet.
Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso-och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.
Kirurgkliniken på Central Sjukhuset i Karlstad bedriver vård inom akut och trauma kirurgi, kolorektalkirurgi, övre abdominellkirurgi, bröstkirurgi, endokrinkirurgi, kälrkirurgi, urologi och endoskopiverksamheten. På vår klinik är vi cirka 55-60 anställda läkare och urologer,Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som ST-läkare på Kirurgkliniken har du mycket gott stöd i kollegiet i din utveckling mot färdig specialist. Du har utsedd handledare och avsatt utrymme för handledning. Man förväntas ta stor aktiv del i den egen utvecklingen avseende inläsning av patienter och inhämtande av teoretiska kunskaper.
Arbetsuppgifterna växlar mellan mottagning, akutmottagning, operation och avdelningsarbete. Du bör trivas med högt arbetstempo och vara flexibel. Arbetsuppgifterna är förlagda till Karlstad och till viss del Arvika men ingen externrandning krävs för att fullfölja din ST-utbildning. Vikariat anställning tillämpas i 9 månader med utsedd handledare. 1 månads uppsägningstid. Utvärdering sker efter 3 till 6 månader och övergår tjänsten sedan i en tillsvidareanställning räknas tiden som vikariat in i ST tiden.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och med ett genuint intresse för kirurgisk verksamhet. Som person ska du vara trygg, stabil och ha en god självinsikt. Du tar initiativ, ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vi ser även att du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra synsätt och förhållningsätt i ditt arbete. I ditt arbete behöver du också kunna lösa komplexa frågor vilket innebär att du behöver behärska förmågan att analysera och lösa komplicerade problem. Det är också viktigt att du trivs i att samarbeta då arbetet innebär jobb i team.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251604". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Kirurgkliniken CSK Kontakt
Kristin Larsson, underläkarchef kristin.larsson@regionvarmland.se Jobbnummer
9464019