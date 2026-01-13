ST-läkare till kardiologiska kliniken
Vi söker dig som vill fördjupa dig inom kardiologi och bidraga till att kunna erbjuda hjärtsjukvård i världsklass!
Vårt erbjudande
Kardiologiska kliniken i Norrköping är en del av Hjärtcentrum i Östergötland.
Vi bedriver akut och planerad specialiserad kardiologisk vård och behandling för invånarna i östra länsdelen och har ett akut upptagningsområde på drygt 180 000 invånare. I december 2020 flyttade vi in i nya lokaler med HIA och vårdavdelning på totalt 18 vårdplatser. Vi har en välfungerande hjärtmottagning och en öppenvårdsavdelning för patienter som ska genomgå exempelvis kranskärlsröntgen eller elkonvertering. Vi bedriver en bred kardiologisk verksamhet inom alla kardiologiska subspecialiteter och vi har stort fokus på kvalitet, kunskapsutveckling och gott samarbete.
Läs gärna om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.
På kardiologiska kliniken i Norrköping erbjuder vi 5 års specialisttjänstgöring inom basspecialiteten kardiologi. Tillsammans med din personliga handledare och klinikens ST-studierektor kommer du att lägga upp en individuell utbildningsplan.
I tjänsten ingår arbete på HIA, hjärtavdelning och mottagning inom alla kardiologiska subspecialiteter. Extern randning sker på fysiologiska kliniken i Norrköping, Medicinkliniken i Norrköping, IVA samt kardiologiska kliniken i Linköping. Handledning och undervisning av AT-läkare och andra läkare under utbildning, andra personalkategorier samt studenter är prioriterad verksamhet. Klinikens läkare ingår i bemanningen av akutmottagning samt sjukhusets mellanjourlinje för internmedicin.
Arbetsgrupp
Vi är idag 12 specialister och 5 ST-läkare och vi har 2023 genomgått en SPUR inspektion med goda resultat https://spurnet.lipus.se/app/uploads/2023/04/vrinnevisjukhuset-20230202-20230203-kardiologi.pdf
Om dig
Svensk läkarlegitimation och goda kunskaper i svenska språket, lägst nivå C1.
Vi söker dig som är kunskapsdriven och som jobbar effektivt och fokuserat i akuta situationer. Du har patienten i fokus och har en god samarbetsförmåga. Vidare är du bra på att strukturera och prioritera ditt arbete. Pedagogiska färdigheter och vetenskapligt intresse är egenskaper vi värdesätter. Kardiologerfarenhet är meriterande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Anställningen kan komma att inledas som 6 månaders provanställning. vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
