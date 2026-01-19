ST-läkare till Kardiologen, Sundsvall
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2026-01-19
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Kardiologkliniken i Sundsvall utgörs av en komplett kardiologiverksamhet. Vi har bla PCI-verksamhet dygnet runt, egen pacemakerenhet för uppföljning o implantation, högspecialiserade mottagningar för länets ACHD-, PAH- och hjärttransplanterade patienter. Vi har en kardiogenetisk mottagning under utveckling. Vårdavdelningen i Sundsvall innefattar 28 hjärtövervakningsplatser vilka utgörs av 6 hjärtintensivvårdsplatser och 22 vårdplatser för allmän kardiologi. Kliniken har en komplett klinisk fysiologisk sektion som bemannas av egen personal och kliniska fysiologer i nära samarbete med klinikerna. Kardiologen deltar i flera kliniska prövningar med erfarna forskningssjuksköterskor. Vi söker nu en ST-läkare till oss på Kardiologkliniken!
Som kardiologi-ST vill vi välkomna dig till en trevlig gemenskap med nära samarbete mellan kardiologi och klinisk fysiologi, en öppensinnad arbetsmiljö där utbildning och utveckling premieras. Under ST-utbildningen kommer du att ha möjlighet att ta ett successivt utökat ansvar, tex i en allt större utsträckning leda rondarbetet. Du kommer under ST att kunna subspecialisera dig. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde februari 2026.
ST-läkare till Kardiologen, SundsvallPubliceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss på Kardiologen kommer dina arbetsuppgifter innefatta bland annat:
Läkararbete under handledning enligt fastställd utbildningsplan för ST-läkare inom kardiologi
Mottagningsarbete, avdelningsarbete, jourarbete på medicinakut dygnet runt
Handledning och utbildning av juniora kollegor
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare
Har specialistutbildning inom internmedicin
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har en cosmicutbildning
Har erfarenhet av arbete på hjärtmottagning samt kardiologavdelning
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:
Personlig mognad
Omdöme
Samarbetsförmåga
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Niklas Nordlander +4660145659 Jobbnummer
9692393