ST-läkare till Infektionskliniken, Danderyds Sjukhus
2026-03-27
Vi söker dig som är intresserad av att jobba som ST-läkare på Infektionskliniken Danderyds sjukhus.
Vår arbetsplats
Infektionskliniken på Danderyds sjukhus är norra Stockholms Infektionsklinik. Vi bedriver specialiserad slutenvård, öppenvård samt konsultverksamhet i norra regionen. Kliniken har tre vårdavdelningar med plats för upp till 41 patienter. Hälften av vårdplatserna har enkelrum med sluss, undertryck samt möjlighet till isoleringsvård. Vi har även möjlighet till kontinuerlig övervakning av vitala parametrar samt högflödesbehandling vid behov.
Vi bedriver omfattande konsultverksamhet inom Danderyds Sjukhus samt gentemot andra vårdgivare i norra Stockholm inklusive Norrtälje Sjukhus. Sedan 2017 har vi ett utökat öppenvårdsuppdrag och ansvarar idag för huvuddelen av infektionsöppenvården i norra regionen. På kliniken bedrivs undervisning, forskning och utveckling och Danderyds Sjukhus är en institution inom Karolinska Institutet (KIDS).
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds även personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Dina arbetsuppgifter
Tjänster innefattar sedvanligt arbete som underläkare på kliniken vilket innebär slutenvårdtjänstgöring inkluderande sedvanligt rondarbete med bedömning av patienter, daganteckningar, utskrivningar och remisser under handledning. Jourtjänstgöring kvällar och helger. Tjänstgöring på infektionsmottagning. Innehållet i tjänsten kommer i övrigt att vara utformat i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för specialisttjänstgöring inom infektionssjukdomar. Kvalifikationer
Legitimerad läkare. Minst 6 månaders erfarenhet av arbete på infektionsklinik. Erfarenhet av akutsjukvård eller internmedicin är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person önskar vi att du är empatisk, prestigelös och flexibel. Du bör ha ett gott omdöme samt har en god förmåga att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: tillsvidare.
Tjänstgöringsgrad: heltid.
Startdatum: enligt överenskommelse.
Vid rekrytering av medarbetare tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning. Individuell lönesättning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
