ST-läkare till Hudkliniken i Östergötland
"Välkomnande och öppet klimat med låg tröskel att ställa frågor i ett arbete med väldig bredd och möjlighet till utveckling"
ST-läkare Hudkliniken på sitt tredje år
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Arbetet som ST-läkare på hudkliniken innefattar specialiserad öppenvård med hud- och tumörmottagning, polikliniska operationer, och så småningom konsultverksamhet på sjukhusen. Du arbetar under handledning både i daglig mottagningsverksamhet och i schemalagda möten med din utsedda handledare. Undervisning av läkarstudenter i verksamhetsförlagd undervisning förekommer på enheterna och du får möjlighet att bekanta dig med den forskning som bedrivs vid kliniken. Vi söker dig som har ett genuint intresse för dermato-venereologi.
Arbetsgrupp
På hudkliniken arbetar idag överläkare, specialistläkare och ST-läkare tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, kurator och vårdadministratörer. Handledning av läkarstudenter sker på daglig basis.
Hudklinikens ledord:
Samarbetsvilliga
Vi är samarbetsvilliga, stödjande och rådgivande. Vi lär av varandra och visar respekt.
Kompetenta
Vi utvecklar bred kompetens genom att vara utbildningsfrämjande och skapa förutsättningar för teamarbete.
Individanpassade
Vi möter våra patienter på ett individanpassat och inkluderande sätt.
Närvarande
Vi är närvarande i mötet med patienten och med varandra samt strävar efter tillgänglighet och samstämmig information.
Om dig
Du är legitimerad läkare (intyg bifogas ansökan). Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift motsvarande dokumenterad nivå C1. God vana av journal och IT-system är en förutsättning. Du har fullgjort AT eller BT.
Erfarenhet och utbildning inom relevanta eller närliggande områden är meriterande och intresse för forskning och utveckling tror vi att du har.
För denna tjänst ställer vi krav på din förmåga att kunna samarbeta väl med andra då du arbetar i team med olika yrkeskategorier på kliniken. På kliniken är vi lagspelare där du behöver ha förmåga att vara lyhörd mot din omgivning, men samtidigt ha entusiasm att kliva fram och bidra med dina kunskaper, erfarenheter och idéer. Du träffar patienter dagligen vilket innebär att du också behöver ha en god kommunikativ och administrativ förmåga. Vi söker dig som är nyfiken och engagerad med en stark vilja att utvecklas i din roll!
Vidare kräver arbetet att du kan planera ditt arbete effektivt och har förmåga att anpassa dig efter de förändringar som sker i vardagen för att verksamheten ska fungera på ett effektivt och bra sätt. I ditt dagliga arbete krävs det att du har en förmåga att ta hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Stor vikt läggs vid sökandes personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning 100%. ST-utbildningen bedrivs på våra mottagningar både vid Universitetssjukhuset i Linköping och på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Dialog om huvudsaklig placering är möjlig och provanställning kan komma att tillämpas.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Hudkliniken Kontakt
verksamhetschef
Lotta Tydén lotta.tyden@regionostergotland.se 010-1031489 Jobbnummer
9865649