ST-läkare till hud- och könsmottagning, visstid
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Borås Visa alla läkarjobb i Borås
2026-06-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Om vår lediga tjänst
Som ST-läkare hos oss så är du en självklar del i läkargruppen och har nära samarbete med andra yrkeskategorier på enheten.Här får du arbeta på ett lokalt och lagom stort sjukhus med både bredd och spets, vilket innebär att du får möjlighet att upprätthålla och utveckla kompetens inom många områden. Utbildning och kurser tillgodoses både internt och externt inom ramen för specialisttjänstgöringen. Vi erbjuder schemalagd handledningstid och instuderingstid.
Tjänsten är en visstidsanställning och beräknas pågå under 6 månader för att sedan, efter gemensam överenskommelse, eventuellt övergå i en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Hud- och könsmottagningen finns organisatoriskt under verksamhetsområde hud, infektion, vårdhotell och ögon. Hud- och könsmottagningen har cirka 35 medarbetare som arbetar tillsammans – undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och administrativ personal. Den större delen av vår verksamhet är i Borås men vi har även verksamhet i Skene.Vår verksamhet rymmer både operationer och planerade mottagningar. På enheten finns ca 11 läkare, specialister och ST-läkare som arbetar med och för varandra. Vi är en väl sammanhållen grupp med god stämning och kollegialitet och har mycket fokus på att utveckla vår verksamhet och tillsammans är vi ett team med bred kompetens.
Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov i första rummet. Vi utvecklar våra verksamheter genom processtänkande, teamarbete och ett tvärprofessionellt samarbete.Profil
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation samt behärskar det svenska språket motsvarande nivå C1. Har du arbetat minst 6 månader som underläkare, företrädesvis inom hud, är detta meriterande. Vi värdesätter att du har lätt för att samverka med andra och är bra på att kommunicera och skapa goda relationer. Du trivs i patientmötet och har i din handledarroll intresse av att hjälpa andra att utvecklas. Vidare har du viljan att bidra till att vår verksamhet utvecklas effektivt och till att upprätthålla det positiva arbetsklimatet på vår enhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer kan komma att genomföras löpande det vill säga innan annonseringsperiodens slut. Bifoga yrkeslegitimation med din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
)
501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO hud, infektion, vårdhotell och ögon Kontakt
läkarchef
Norajr Muradian 033-6161888 Jobbnummer
9960593