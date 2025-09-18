ST-läkare till Hälsocentralen Bjästa, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Läkarjobb / Örnsköldsvik Visa alla läkarjobb i Örnsköldsvik
2025-09-18
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hälsocentralen Bjästa ligger ca 2 mil från Örnsköldsvik, har ca 20 medarbetare med olika professioner och ca 5200 listade patienter. Vi arbetar med patienten och varandra i fokus. Vi hjälper varandra för att alla ska må bra och trivas och för att vi ska ge den bästa vården till patienterna.
Som ST-läkare i allmänmedicin kommer du att utvecklas i rollen fram tills dess att du är färdig familjeläkare. Arbetet innebär mottagningsarbete och i perioder arbete med läkarmedverkan i särskilt boende, i hemsjukvård och i barnhälsovårdsarbetet.
Du ansvarar tillsammans med arbetsgivaren för att driva egen utveckling och utbildning. Att bidra till verksamhetens lärande, utveckling och förbättringar tillsammans med övriga medarbetare ingår också i arbetet. Vi erbjuder en trivsam, inkluderande arbetsplats där det goda bemötandet av patienter och av varandra står i centrum. Vi hjälper varandra över professionerna för att vi ska trivas och må bra och för att vi ska kunna ge den bästa vården.
Vill du bli en del av vårt team? Vi söker nu en ST-läkare! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i oktober eller enligt överenskommelse.
ST-läkare till Hälsocentralen Bjästa, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar för en god arbetsmiljö vilket innefattar en rimlig arbetsbelastning och en ständigt pågående dialog om förutsättningarna i arbetet och om hur vi hela tiden kan utvecklas. Du kommer bland annat arbeta med:
Sedvanligt primärvårdsarbete
Samverkan med SÄBO och hemsjukvården
Handledning av utbildningsläkare från läkarprogrammet
Sedvanliga sidotjänstgöringar samt viss primärvårdsjour
Handledningstid och studietid är prioriterat.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2025:074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Eva-Karin Edin +4666089956 Jobbnummer
9514584