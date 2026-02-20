ST-läkare till Granlo Hälsocentral, Sundsvall
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2026-02-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du arbeta på en enhet där du utvecklas i en stimulerande och omväxlande miljö tillsammans med erfarna kollegor? Välkommen att jobba hos oss på Granlo HC! I takt med att verksamheten växer förstärker vi nu vårt team och söker flera nya kollegor inom olika yrkeskategorier.
Granlo hälsocentral är en väl fungerande enhet med cirka 12 000 listade patienter med fokus på kontinuitet, KUM verksamhet och nära samarbete med Liden HC. Vi är ett härligt gäng med olika yrkesbakgrunder som gör skillnad varje dag. I vårt team finns 10 allmänspecialister, 4 ST-läkare, en hudläkare, en ortopedläkare samt övrig vårdpersonal som distriktssköterskor, undersköterskor, psykolog, kuratorer, rehabkoordinator och medicinska sekreterare. Här jobbar vi tätt ihop och i en öppen och inspirerande arbetsmiljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter.
Som ST läkare hos oss börjar du med ett listningstal motsvarande cirka hälften av en färdig specialists patientlista. Listan ökas successivt varje år i takt med din kompetensutveckling, med målet att du som färdig specialist når vårt normtal om 1100 listade patienter per läkare. Vi erbjuder ett strukturerat ST program med handledare, tydlig utbildningsplan och tid för utbildning.
Vi söker nu en ST-läkare till att bli en del av vårt team. Tjänsterna avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-05-01 eller enligt överenskommelse.
ST-läkare till Granlo Hälsocentral, SundsvallPubliceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Du bidrar till god tillgänglighet, kontinuitet och bred medicinsk kompetens i primärvården. Rollen är viktig för att säkra framtida läkarkapacitet och för att utveckla arbetssätt inom både Granlo och Liden HC. Som ST-läkare kommer du:
Genomföra medicinska bedömningar, utredningar och behandlingar i primärvård.
Handlägga både planerade och akuta patientbesök.
Successivt ta ansvar för egen patientlista enligt ST plan.
Dokumentera och följa upp vård enligt gällande riktlinjer.
Delta i teamarbete med sjuksköterskor, fysioterapeuter, kuratorer med fler.
Medverka i KUM verksamhet och strukturerade arbetssätt.
Genomföra utbildningsmoment enligt individuell ST plan (handledning, seminarier, kurser).
Delta i förbättringsarbete och utvecklingsprojekt på enheten.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare och uppfyller Socialstyrelsens krav för att påbörja ST i allmänmedicin.
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård eller annan vårdnivå.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du
Har ytterligare språkkunskaper.
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Helhetssyn
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Anna Remnehag +4660184958 Jobbnummer
9753369