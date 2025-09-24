ST-läkare till Granlo Hälsocentral, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du arbeta på en enhet där du utvecklas i en stimulerande och omväxlande miljö tillsammans med erfarna kollegor? Välkommen att jobba hos oss på Granlo HC!
Granlo hälsocentral är en väl fungerande enhet med cirka 12 000 listade patienter. Vi är ett härligt gäng med olika yrkesbakgrunder som gör skillnad varje dag. I vårt team finns 10 allmänspecialister, 4 ST-läkare, en hudläkare, en ortopedläkare samt övrig vårdpersonal som distriktssköterskor, undersköterskor, psykolog, kuratorer, rehabkoordinator och medicinska sekreterare. Här jobbar vi tätt ihop och i en öppen och inspirerande arbetsmiljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter.
Vi arbetar aktivt mot målet att ha 1100 listade patienter per läkare, med ett delmål på 1350 patienter per läkare för att säkerställa en god arbetsbelastning och hög kvalitet i vården.
Vi söker nu två ST-läkare till att bli en del av vårt team. Tjänsterna avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde januari 2026 eller enligt överenskommelse.
ST-läkare till Granlo Hälsocentral, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare är du en viktig del i att säkerställa att vården på Granlo hälsocentral håller hög kvalitet och är trygg för patienterna, i linje med både vår verksamhets och Region Västernorrlands mål. Vi är en hälsocentral med höga mål inom läkemedelskvalitet, har ett välfungerande PAL-system för våra patienter och en stark ambition att ge extra god vård till våra kroniskt sjuka. Här får du möjlighet att bidra till och utveckla dessa viktiga områden.
Som ST-läkare kommer du att:
Verka inom hela primärvårdens verksamhetsområde, inklusive mottagningsarbete, barnavårdscentral (BVC), hemsjukvård samt särskilt boende.
Ansvara för din egen kompetensutveckling med stöd från handledare, enhetschef och studierektor.
Arbeta utifrån en individuell utbildningsplan som anpassas efter dina behov och mål.
Ges möjlighet att arbeta med glesbygdsmedicin samt inhämta erfarenhet vid andra enheter, såsom Liden hälsocentral.
Ha möjlighet att handleda läkarstudenter vid vår KUM-mottagning
Du erbjuds regelbunden handledning och utbildning, möjlighet att vara med i utvecklingsprojekt samt chans att bredda din kompetens inom olika medicinska områden. När din ST-tjänst är klar finns dessutom goda möjligheter att fortsätta som specialistläkare inom Region Västernorrland.
Vi ger dig också en trygg och ordnad introduktion där du får lära känna verksamheten, kollegorna och rutinerna i din egen takt. Under den första tiden finns alltid stöd från både handledare och erfarna medarbetare, så att du ska känna dig säker och välkommen i din nya roll.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Integritet
Lojal
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Månadslön.
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2025:122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Anna Remnehag +4660184958
9525104