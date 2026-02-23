ST-läkare till barn- och ungdomspsykiatrin i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och fortsätta utveckla den specialiserade barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården i Skåne? Då ska du söka jobbet hos oss!
Vi söker dig som vill arbeta som ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Skåne med placering på vår enhet i Kristianstad.
Bup:s verksamhetsområde Kristianstad bedriver öppenvård och mellanvård i Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Den gemensamma slutenvårdsverksamheten finns i Malmö. Verksamheten på Bup i Kristianstad består av traditionell öppenvård, späd- och småbarnsverksamhet samt mellanvård.
Vården bedrivs i tvärprofessionella specialiserade team med medarbetare som har lång erfarenhet och bred kompetens inom verksamheten. Bup är i en utvecklingsfas där arbete med gruppverksamheter identifierats som en viktig behandlingsmöjlighet på enheterna.
Vi är cirka 50 medarbetare på Bup Kristianstad. Här värnar vi om vår goda gemenskap och arbetsmiljö, som kännetecknas av positiv och kreativ stämning. Vi arbetar i ljusa, inbjudande och ändamålsenliga lokaler. Verksamheten präglas av stort engagemang för barn, ungdomar och deras familjer, öppenhet, humor och omtänksamhet. Givetvis har även Region Skånes värdegrund en central del i det dagliga arbetet. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du som ST-läkare klinisk tjänstgöring under handledning, strukturerade handledarsamtal, kurser och seminarier för att uppnå målbeskrivningen i ST-programmet.
Kompetensutveckling erbjuds även genom regelbunden undervisning, bland annat vid gemensamma ST-dagar (tre till fyra gånger per termin). Vi har en engagerad studierektor och erfarna specialister som handleder. Dessutom finns en bred kompetens hos övriga medarbetare att inhämta kunskap från kring olika arbetsmoment runt patienternas utredning, diagnostik och farmakologisk behandling.
Under din utbildning kommer du att tjänstgöra vid olika enheter inom Bup i Region Skåne, bland annat med sidoutbildning och tjänstgöring inom vuxenpsykiatri, barnmedicin och beroendevård. Jourtjänstgöring i den samlade barn- och ungdomspsykiatrins jourlinje i Malmö ingår också.
Vi erbjuder en högkvalitativ utbildningstjänst med stora möjligheter att utvecklas både som läkare och forskare. Tjänstens upplägg planeras i samråd med enhetschef, områdeschef, studierektor och handledare. Innehållet följer den målbeskrivning som fastställts för att uppnå specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri. Vi önskar välkomna en prestigelös lagspelare med stort engagemang och intresse för Bup:s verksamhet.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård, och som önskar att bli specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och familj och gärna också från arbete inom psykiatri.
Som person har du en mycket god samarbetsförmåga, ett gott bemötande och ett intresse och engagemang för att utveckla vården med patienten i fokus. Du bidrar självfallet till ett fortsatt gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
