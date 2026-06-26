ST-läkare sökes till Vårdcentralen Norra Hamn i Luleå!
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2026-06-26
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Nu söker vi en ST-läkare till vårt trevliga team på Praktikertjänst Vårdcentralen Norra Hamn i Luleå!
Information om arbetsplatsen
Vårdcentralen Norra Hamn är en väletablerad vårdcentral belägen i fina lokaler i centrala Luleå och som arbetar på uppdrag av Region Norrbotten. Vi har ett brett vårdutbud och arbetar med kontinuitet, kvalitet och arbetsglädje. Vi är måna om din arbetsmiljö och ser vikten av att du som läkare har ett avgränsat uppdrag med möjlighet till bra arbetstider, fortbildning och samverkan.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som ST-läkare på vårdcentral.
Arbetsuppgifterna innefattar mottagningsarbete - planerade och akuta besök - bedömning, behandling och uppföljning av patienter i alla åldrar. Bemanning av, inom regionen gemensamma, jourcentralen ingår, ca 1/månad.
En bra utbildningsmiljö med tillgång till kollegial handledning i vardagen och ett nära samarbete med din handledare. Schemalagd handledartid varje vecka, samt kontinuerlig handledning utöver det. Goda kontakter med studierektor och stor möjlighet att tillsammans med din handledare påverka innehållet i din ST-tjänstgöring.
I vårt uppdrag ingår även äldreboenden och HSV-patienter samt BVC och MVC.Kvalifikationer
Legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
Du behöver ha genomfört AT/BT och vara godkänd.
Primärvårdserfarenhet är önskvärt, liksom erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic, men oavsett bakgrund får du en introduktion som anpassas efter dig.
Du har stort intresse för området allmänmedicin och du ser din framtid som allmänspecialist. Du trivs i en miljö där det är högt i tak och där arbetet är patientfokuserat. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du har nära samarbete med alla i teamet för att ge patienterna bästa vård.
Flytande kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du drivs av kvalité i ditt arbete och är en god samarbetspartner i hela vårdcentralens team. Du har god förmåga att lyssna in och du är noggrann.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Övrig information
Tjänsten är på heltid, men omfattningen kan anpassas efter överenskommelse.
Praktikertjänst erbjuder förmånligt friskvårdsbidrag, förmånscykel, sjukvård- och läkemedelskostnader upp till högkostnadsskyddet samt möjlighet att hyra semesterboende vid Spanska solkusten, Franska Rivieran eller fjällstuga vid Ramundberget.
På Vårdcentralen Norra Hamn finns en aktiv personalklubb med återkommande fritidsaktiviteter.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan.
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå en personlig intervju inför en eventuell rekryteringsprocess.
Om du har frågor om tjänsten så ring gärna vår rekryterare Cecilia Källebo på telefon 010-128 39 68 alt mejla till cecilia.kallebo@ptj.se
Vi ser framemot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Adolf Fredriks kyrkogata 9B (visa karta
)
103 55 LULEÅ Arbetsplats
Praktikertjänst Vård Kontakt
Rekryterare
Cecilia Källebo cecilia.kallebo@ptj.se 010-1283968 Jobbnummer
9980330