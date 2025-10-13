ST-läkare sökes till Vårdcentralen Hertig Knut, Halmstad
2025-10-13
Vårdcentralen Hertig Knut, belägen mitt i centrala Halmstad, är en modern och välkomnande vårdinrättning.
Hos oss kommer du att vara en del av ett engagerat team som arbetar tvärprofessionellt för att erbjuda högkvalitativ och personcentrerad vård.
Vi söker nu en ST läkare till vår fina vårdcentral. Vi förutsätter att du är driven i din yrkesutövning och nyfiken på att lära dig ännu mer. Du har ett positivt förhållningssätt, empatisk och social. Du ser arbetsplatsen som en helhet och förstår att du är en viktig del av den.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Hertig Knut är placerad centralt i Halmstad med en filial på Kärleken. Vi har cirka
9 700 listade patienter.
Vårdcentralen består av läkar- och distriktssköterskemottagning, laboratorium, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog och kurator mottagningar samt BVC, specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes och rökavvänjning samt rehabkoordinator.
I tjänsten ingår gängse arbetsuppgifter som ST-läkare i allmänmedicin. Innehåll och planering av din ST görs i samråd med studierektor och handledare. Tillsammans med oss får du möjlighet att utvecklas i yrket och vara med och utveckla vårt teamarbete.
Som ST-läkare hos oss får du god handledning av erfarna kollegor och du har stora möjligheter att själv vara med och utforma din plan och utveckla specialintressen. ST-läkarna har regelbundet gemensamma och mycket uppskattade träffar för fortbildning och reflektion tillsammans med studierektor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med intresse för allmänmedicin. Förutom god medicinsk kompetens är det viktigt för oss att du har ett gott bemötande gentemot både patienter och kollegor. Du har även viljan att vara med och utveckla vårdcentralens processer. Du samarbetar bra med andra och kan anpassa din kommunikation till den du möter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
