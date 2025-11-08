ST-läkare, Radiologi, Bild- och funktionsmedicin, Umeå
Region Västerbotten, Bild-och funktionsmedicin / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Bild-och funktionsmedicin i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Bild- och funktionsmedicin Västerbotten (BFM) bedriver omfattande verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå sjukhus och Lycksele sjukhus samt vid hälsocentraler i södra Lappland. BFM svarar för alla typer av bildgivande radiologiska undersökningar inklusive nuklearmedicin samt avancerad perifer- och neurointervention.
I länet finns förutom konventionell utrustning 6 moderna MR-utrustningar varav två 3T MR-kameror, 9 DT-utrustningar varav 1 fotonräknande DT, 2 SPECT/CT, 2 PET/CT, cyklotron och en aktiv tracerkemiverksamhet.
Kliniken genomför cirka 200 000 undersökningar per år.
Forskning bedrivs i samarbete med Umeå universitet och har sin tyngdpunkt i fMRI och nuklearmedicin med PET/CT och här pågår internationella samarbetsprojekt. I samarbete med universitetet bedrivs även utbildning av läkare och röntgensjuksköterskor.
Vi söker nu två ST-läkare till Umeå!Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I arbetsuppgifterna ingår radiologisk handläggning och bedömningar av vid BFM Västerbotten förekommande radiologiska undersökningar. Rond- och MDK-arbete ingår som en viktig del i arbetet. Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsarbete ingår i varierande grad i arbetsuppgifterna.
Jour på plats och beredskap i hemmet ingår.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom bild- och funktionsmedicin.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Du behöver kunna kommunicera väl med både patienter och kollegor. Du är lyhörd och ser feedback som en positiv del i din utveckling.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Bild-och funktionsmedicin Kontakt
Verksamhetschef
Pär Asplund par.asplund@regionvasterbotten.se 070-683 37 33 Jobbnummer
9595060