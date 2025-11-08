ST-läkare, Palliativ Medicin, Cancercentrum Skellefteå
Region Västerbotten, Cancercentrum / Läkarjobb / Skellefteå Visa alla läkarjobb i Skellefteå
2025-11-08
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Cancercentrum i Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Cancercentrum är en universitetsjukvårdsenhet. Kliniken har ett regionansvar för medicinsk hematologi, onkologi och strålbehandling i norra regionen (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland). Hos oss arbetar nästan 400 personer med vård som spänner över intensiv cancerbehandling till palliativ vård i patientens hem. Forskning och utveckling är en viktig del för oss på Cancercentrum och en förutsättning för att fortsätta utveckla en vård i framkant.
Palliativ Medicin söker nu en ST-läkare, med placering i Västerbotten, huvudsaklig tjänstgöring i Skellefteå.
Palliativ medicin erbjuder specialiserad palliativ vård i Västerbotten, till patienter med progressiv obotlig sjukdom oavsett diagnos och ålder. Verksamhetens tyngdpunkt ligger mot specialiserad hemsjukvård med hemsjukvårdsteam i Skellefteå och Umeå. Palliativa konsultteam arbetar brett mot vårdgivare och patienter och utgår från Skellefteå, Lycksele och Umeå. Palliativ medicin står för läkarinsatserna vid Axlagårdens hospice i Umeå. Som specialist i Palliativ medicin bemannar man regionens beredskapslinje för Palliativ medicin.
Den palliativa vården ges utifrån de fyra hörnstenarna symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd, för att lindra fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande. Den palliativa vården strävar efter att bekräfta livet och betraktar döendet som en naturlig process.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Arbetet bygger på utpräglat teamarbete med andra yrkesgrupper. Arbetsuppgifterna innefattar hembesök hos svårt sjuka patienter för bedömningar, samtal, ordinationer och uppföljningar. Vi arbetar tätt intill patienten och dess närstående. Förutom fysiska besök bedrivs arbetet också på distans med digitala lösningar. Huvuddelen av patienterna möter du i specialiserad palliativ hemsjukvård, men även via vårt konsultarbete. Delar av tjänstgöringen kommer även att förläggas till Axlagården hospice i Umeå.
Du kommer att tilldelas handledare som är specialist i Palliativ medicin. ST-kurser som ges i Svensk förening för Palliativ medicins regi ingår.Kvalifikationer
Svensk legitimation som läkare samt specialistbevis i klinisk basspecialitet senast vid tillträde. Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1. B-körkort krävs.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga då vi arbetar teambaserat. Du har ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du bör vara flexibel och kunna anpassa dig till förändrade arbetssätt. Vi ser det som meriterande om du tidigare har erfarenhet av allmän och specialiserad palliativ vård och vi ser gärna att du har ett intresse för att bedriva forskning och undervisning.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Cancercentrum Kontakt
Medicinsk chef och överläkare
Johannes Norberg johannes.norberg@regionvasterbotten.se 070-2754222 Jobbnummer
9595090