ST-läkare Op/An/IVA-kliniken Falu Lasarett
2025-08-07
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Op/An/IVA-kliniken innefattar Intensivvård, Anestesimottagning, Centraloperation och Dagkirurgi innehållande allmänkirurgi, kärlkirurgi, urologi, ortopedi och gynekologi/obstetrik samt separata Ögon- och Öronoperationsavdelningar. Vi utför ca 15 000 anestesier och 11 000 operationer per år på våra operationsavdelningar. Dessutom bistår vi Ögonoperation och Öronoperation med anestesitjänst. Vi har en stor intensivvårdsverksamhet med 8 bemannade intensivvårdsplatser.
ST-läkare Op/An/IVA-kliniken Falu Lasarett

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad läkare som är intresserad av specialisttjänst inom anestesi och intensivvård.
Op/An/IVA kliniken har ett väl strukturerat program för ST, och hos oss möter du såväl länssjukhusets hela bredd som en god stämning och välkomnande atmosfär.
I tjänsten ingår jourtjänstgöring samt viss tjänstgöring på Op/An/IVA Mora Lasarett.
Legitimerad läkare
Körkort B
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Dalarna
Region Dalarna

Kontakt
ST-studierektor
Fredrik Lönn 023-492000 vx
