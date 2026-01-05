ST-läkare och specialist-/överläkare till Kvinnokliniken, Varberg
På Kvinnokliniken i Hallands sjukhus får du möjligheten att utvecklas i en stimulerande och omväxlande arbetsmiljö.
Här arbetar du nära engagerade kollegor i ett team som värdesätter både professionell och personlig utveckling. Om det låter intressant är du välkommen med din ansökan!
Om tjänsterna
ST-läkare
Som ST-läkare inom obstetrik och gynekologi arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter på gynekologisk avdelning och förlossningsavdelning samt mottagning. Du kommer också att ingå i jourverksamhet. Vi lägger tillsammans upp ett utbildningsprogram för dig som ST-läkare och kliniken jobbar aktivt med handledning och regelbunden utvärdering av din personliga utveckling.
Specialistläkare/överläkare
Som specialistläkare ingår du i primärjoursledet och arbetar både med obstetrik och gynekologi, även om merparten kommer vara på obstetriken. Tjänsten innebär sedvanligt arbete på förlossningsklinik samt på våra specialist-MVC-mottagningar i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. I Varberg förlöser vi från och med V. 34+6. Vi arbetar i nära samarbete med förlossningen i Halmstad dit vi skickar förväntade prematurförlossningar samt förlossningar där vi förväntar oss ett behov av neonatalt omhändertagande. Vi har en jourhavande neonatolog på plats men ingen avdelning.
Är du bakjourskompetent är du välkommen att söka en överläkartjänst, vilket innebär arbete dagtid på förlossningen, obstetrisk mottagning eller mödrahälsovård samt deltagande i bakjoursledet.
Anställningarna är på Kvinnokliniken Hallands sjukhus med placering i Varberg.
Har du frågor om tjänsten får du gärna höra av dig till läkarchefen, se kontaktuppgifter nedan.
Om arbetsplatsen
Kvinnokliniken Halland är uppdelat på två utbudspunkter; Halmstad och Varberg. Klinikerna är jämnstora och har gemensam verksamhetschef, på varje ställe finns en läkarchef. Kvinnokliniken Halland har strax under 4000 förlossningar per år jämnt fördelat mellan Halmstad och Varberg. Inom gynekologin har vi likvärdig verksamhet gällande operation, robotkirurgi, onkologisk verksamhet samt vanlig mottagningsverksamhet. Vårdavdelning med både elektiv och akut vård finns på båda orterna. Neonatalavdelning finns i Halmstad. Vi har även verksamhet i Kvinnohälsovården i norra Halland. Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
ST-läkare: Vi söker dig som är legitimerad läkare med ett stort intresse för obstetrik och gynekologi och som har en vilja att utveckla kunskaper och kompetenser inom denna inriktning. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom kvinnoklinik är meriterande. Du är ansvarstagande och har förmågan att samarbeta såväl som att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Specialistläkare/överläkare: Vi söker främst dig som är specialistläkare alternativt överläkare med obstetrisk profilering. Vi ser att du har ett stort intresse i att vilja utvecklas och vi ser det som naturligt att du även delar med dig av din kunskap till verksamheten. Vi värnar starkt om patientperspektivet. Som person är du ansvarstagande och har förmågan att arbeta såväl självständigt som i team. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
