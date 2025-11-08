St-Läkare, Obstetrik Och Gynekologi, Cfog, Umeå
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation där enheter vid länets tre sjukhus ingår och samarbetar. Centrumet har totalt cirka 250 medarbetare. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och sjukhusen i länet ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi. Enheten i Umeå har ca 1800 förlossningar/år och är dessutom centrum för prematuritet från v.22 i hela norra sjukvårdsregionen.
Vi söker nu ST-läkare inför 2026 till CFOG med i första hand placering i Umeå.
Umeå som stad har en rik fritid och nära till allt. Om du vill bo i en växande universitetsstad med rikt kulturliv som dessutom har nära till både vinter och sommaraktiviteter är Umeå svårslaget.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss på CFOG bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus och du förväntas självständigt ansvara för det kliniska arbetet inom enheten. Vi förväntar oss också att du är aktiv i utbildning av studenter och blivande specialister.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
Jourtjänstgöring ingår.
Resor inom länet kan förekomma.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom obstetrik och gynekologi.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Som person är du positiv, har lätt för att samarbeta, är tydlig när du kommunicerar och har mod att närma dig människor samt skapa förtroende. Vi tror att du är trygg i dig själv och har en förmåga att anpassa dig när det behövs. Du har en förmåga att självständigt strukturera ditt arbete. Du trivs med teamarbete och delar gärna med dig av dina kunskaper.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga
Kontroll av läkarlegitimation via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286706". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi Kontakt
ST Studierektor
Elin Collins elin.collins@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9595077