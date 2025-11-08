ST-läkare, Neurokirurgi, Neuro huvud och halscentrum Umeå
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käke. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet.
Neurokirurgkliniken har både planerad och akut verksamhet där patienten alltid står i fokus, vi har ett stort patientflöde med både korta och längre vårdtider. I verksamheten ingår operativ verksamhet, vård av patienter på neurointensivvårdsavdelning samt vårdavdelning och mottagning. Vi bistår hela norra sjukvårdsregionen med högspecialiserad neurokirurgisk vård under dygnets alla timmar året runt. Vi handhar exempelvis behandling av skalltrauma, hjärnblödningar samt tumörer intrakraniellt och spinalt. Vi har även ett stort antal ingrepp inom sk funktionell neurokirurgi.
Vid kliniken bedrivs aktiv forskning inom rörelsestörningar inklusive DBS, subarachnoidalblödning samt maligna hjärntumörer. Hos oss får patienterna en högkvalitativ vård i en utvecklande organisation.
Som ST-läkare hos oss får du möjlighet till att utvecklas inom den specialitet som du är intresserad av tillsammans med erfarna kollegor, och jobba tillsammans med engagerade kollegor i alla yrkesgrupper!Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du kommer genom din utbildningstjänst att få en bred specialistutbildning och en personlig handledare. Förutom sedvanliga läkaruppgifter med medicinsk bedömning, behandling och rehabilitering inom våra verksamheter genomförs även en rad randplaceringar för att uppfylla Socialstyrelsens målbeskrivning.
Vi kan erbjuda dig en stimulerande och trevlig arbetsmiljö, fortbildning och möjlighet till subspecialisering och forskning. Vi har ett nära samarbete med Umeå Universitet. Även undervisning och handledning av läkarstudenter kan ingå. Jourtjänstgöring ingår i tjänsten.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i EKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region VästerbottenKvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom neurokirurgi.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Som person har du stark samarbetsförmåga, kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift samt har ett gott bemötande mot patienter och kollegor.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Kontakt
Medicinsk chef
Peter Lindvall peter.lindvall@regionvasterbotten.se 090 785 2495 Jobbnummer
9595098