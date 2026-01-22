ST-läkare, medicinsk gastroenterologi och hepatologi
2026-01-22
Verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
VO MHR är ett verksamhetsområde med samlad kompetens och högspecialiserad vård inom områdena invärtesmedicin, endokrinologi-diabetes, njurmedicin, gastroenterologi, hud- och könssjukdomar samt reumatologi. Hos oss arbetar ca 450 medarbetare och vi bedriver vård i form av slutenvård, dagsjukvård, dagvård, mottagningsverksamhet och dialys.
På sektionen för Gastroenterologi och hepatologi bedriver vi specialiserad och högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar i mag-tarmkanalen, lever och gallvägar. På vår avdelning har vi plats för ett 10-tal patienter. Vi har en stor mottagnings- och dagvårdsverksamhet liksom en endoskopienhet. Konsultverksamhet bedrivs över hela sjukhuset liksom telefonkonsultationer med primärvården och andra regionen. Som universitetssjukhus deltar vi aktivt i utbildning för studenter, läkare under utbildning och andra personalgrupper.
Vi söker nu en ny ST-läkare till sektionen.
Vi söker dig som är legitimerad läkare och som ser en framtid som gastroenterolog/hepatolog. Du har goda medicinska kunskaper och ett genuint intresse för ämnet. Aktiv forskning eller intresse för forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande. Du har intresse för och vill aktivt delta i undervisning av läkarstudenter och och andra personalgrupper.
Som person är du ansvarstagande, arbetsvillig och har god förmåga till kommunikation. God samarbetsförmåga med alla personalgrupper är en självklarhet. Vid tillsättningen fäster vi stor vikt vid personliga egenskaper. Tidigare erfarenhet av gastroenterologi och hepatologi är meriterande.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetet innefattar såväl avdelnings-, mottagnings- och konsultarbete. Jourarbete ingår. Vi har ett mycket gott samarbetsklimat på sektionen och som underläkare kan du alltid räkna med god handledning.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Brita Winsa, verksamhetschef Medicin, hud och reumatologi, 018-6172818
Fredrik Rorsman, sektionschef Gastroenterologi och hepatologi, 018-611 58 38
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga dokument som styrker dina erfarenheter. OBS! Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven. De handlingar vi behöver förutom CV och personligt brev är bevis på eventuell läkarlegitimation. Även om du har sökt tjänster hos oss på Akademiska Sjukhuset tidigare, behöver du skicka in dessa dokument för att det ska vara en komplett ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
