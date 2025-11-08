ST-läkare Kirurgi, Centrum för opererande verksamheter, Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgi Skellefteå bedriver akut och planerad vård för patienter från hela länet inom kirurgi och urologi. Vi består av en kirurgi- och urologimottagning med planerade mottagningsbesök inom kirurgi, urologi och endoskopi, en vårdavdelning, en veckovårdsavdelning samt en cytostatikamottagning. På operationsavdelningen utförs kirurgiska och urologiska operationer dagligen samt på kirurgmottagningen görs även mindre operationer.
På vårdavdelningarna arbetar vi med både pre- och postoperativ vård samt tar emot jourfall från akutmottagningen. Omvårdnaden präglas av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier samarbetar för bästa resultat. Vi bedriver även palliativ vård.
Vi jobbar tillsammans i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Det är en utmanande uppgift som vi tar oss an tillsammans.
Kirurgi Skellefteå ingår i Centrum för opererande verksamheter. I centrumet är är det viktigt att trivseln och teamkänslan är hög för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med målbilden: Genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.
Att arbeta hos oss är stimulerande, lärorikt och intressant. Vi arbetar med ständig utveckling och forskning för att ge våra patienter en trygg och god vård. Vi lägger stor vikt vid att ta hand om och utbilda studenter från olika yrkeskategorier då vi gärna ser dem som framtida medarbetare.
Vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag. Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll?
Vi söker nu en ST-läkare till Kirurgi Skellefteå.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetet som ST-läkare inom Kirurgi är mycket varierande och syftar till att ge dig både en bred och hög kompetens. Vi är en klinik där vi stödjer varandra och arbetar aktivt för att utveckla vår kompetens och verksamhet. Du kommer redan som ST-läkare medverka aktivt till att vidareutveckla klinikens verksamhet. Som ST-läkare är du delaktig i handledning av ST-läkare under sidoutbildning, AT-läkare och andra personalkategorier.
Som ST-läkare i kirurgi kommer du att schemaläggas på hela verksamheten både för utbildning och produktion. Utbildningar och klinisk tjänstgöring internt och på annan ort varvas genom hela utbildningen. Det innebär t.ex viss tid på annat sjukhus oftast Universitetssjukhuset i Umeå.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i EKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
I arbetet ingår en stor andel jourtjänstgöring.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom kirurgi.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Vi ser positivt på forskningsmeriter.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
ÖVRIGT
