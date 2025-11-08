ST-läkare internmedicin, Medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå
2025-11-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Vi söker nu ST-läkare inom internmedicin till Medicinsk och geriatrisk klinik i Skellefteå som är en av sjukhusets största kliniker med cirka 300 medarbetare. Kliniken har idag 62 fastställda vårdplatser fördelade på fyra vårdavdelningar med olika medicinska inriktningar. Öppenvårdsverksamhet bedrivs inom områdena internmedicin och geriatrik och koncept med teamarbete finns inom olika subspecialiteter. Fysiologiskt laboratorium, dagsjukvård samt dialysverksamhet ingår också i klinikens uppdrag.
Vi erbjuder en organisation med stabil läkarbemanning vilket tryggar en god handledning och utbildning av våra ST-läkare.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
På medicinsk och geriatrisk klinik deltar du som ST-läkare i klinikens alla områden inom såväl öppenvård som slutenvård. Basen i vår verksamhet är allmän internmedicin och våra specialistområden är endokrinologi, diabetes, gastroenterologi, geriatrik, hematologi, infektion, kardiologi, lungmedicin, njurmedicin, psykogeriatrik och stroke.
Jour- och/eller beredskapstjänstgöring ingår.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom internmedicin. Om intresse finns så kan det även finnas möjlighet att inrikta sig mot geriatrik framöver.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Som person är du ansvarskännande och engagerad. Du har en god samarbetsförmåga och intresse och drivkraft för utveckling och förändringsarbete. Du har förmåga att arbeta självständigt samt är flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
