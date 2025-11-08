ST-läkare intern- och njurmedicin, Medicinskt centrum, Lycksele
2025-11-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele är staden i Lappland som kan erbjuda dig växlande årstider, rik fritid och bra boende. Lycksele sjukhus är ett litet, modernt och välutrustat akutsjukhus. Här finns avdelningar och mottagningar inom områden som kirurgi, ortopedi, operation, internmedicin, rehab/stroke, BB/Gyn och barn.
Medicinskt centrum södra Lappland är en aktiv och utvecklande klinik vid Lycksele sjukhus. På sjukhuset har vi en omfattande och väl fungerande samverkan mellan de olika klinikerna. Vi har också en väl fungerande samverkan med såväl kommunal vård, primärvård och den högspecialiserade sjukvården vid universitetssjukhuset i Umeå. Vi arbetar och styr aktivt i vardagen mot det övergripande målet att nå en god och nära vård för våra medborgare.
Hos oss lyfter de cirka 150 medarbetarna den goda sammanhållningen, snabba beslutsvägar och täta kontaktytor som starka fördelar. Vi har även ett positivt utbildningsklimat med konstruktiv kritik och feedback. Vi agerar i enlighet med klinikens vision "Mjuka händer, skarpa hjärnor, varma hjärtan".Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Som ST-läkare hos oss kommer du att få en bred internmedicinsk utbildning och bli en viktig del i vår välrenommerade och framåtsträvande verksamhet.
Vi har hela det internmedicinska spektrat på kliniken men för att få en fördjupning i vissa områden så ingår sidotjänstgöring på specialistklinik på NUS, Umeå. Du kommer också att ingå i sjukhusets jourverksamhet i form av samjour.
Tjänsten är inriktad på dubbelspecialisering med internmedicin som bas och njurmedicin som tilläggsspecialitet. Sidotjänstgöring sker inom internmedicin med fokus på njurmedicin i samarbete med njurmedicinska enheten vid Medicincentrum NUS.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i EKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom internmedicin och njurmedicin.
För att gemensamt nå målet god och nära vård tror vi att du har god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Enligt avtal.
