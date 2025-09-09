ST-läkare inom Rehabiliteringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Nu möjlighet för dig som är legitimerad läkare och intresserad av rehabiliteringsmedicin att söka till vår utbildningstjänst. Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Vi utökar bemanningen med ytterligare en ST-läkare för att på bästa sätt säkra kompetensförsörjningen och fortsätta utveckla en redan framgångsrik klinik. För dig som är legitimerad läkare och intresserad av rehabiliteringsmedicin finns här ett utmärkt tillfälle att skaffa erfarenhet och utbilda dig till specialist.
Du kommer att få möjligheten att arbeta med bedömning och behandling av rehabiliteringsmedicinska patienter inom öppen- och slutenvård samt vård- och utskrivningsplanering av patienter i slutenvården. Subspecialisering sker enligt överenskommelse utifrån intresse och behov något år in på utbildningen. Utöver detta finns flertalet spännande utvecklingsarbeten att delta inom.
Klinikens specialistläkare har idag specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin. Vid kliniken tjänstgör specialister, överläkare och ST-läkare.
Under din ST kommer du tillsammans med ST-studierektor och huvudhandledare lägga upp en genomtänkt plan för kurser och klinisk tjänstgöring. Din huvudhandledare följer dig under hela utbildningen och arbetar tillsammans med ST-studierektor för att du ska ha förutsättningar att nå målen. I arbetsuppgifterna ingår att handleda AT-läkare, BT-läkare samt läkarkandidater.
Om arbetsplatsen
Rehabiliteringsmedicinska kliniken består av en vårdavdelning, en mottagning och en rehabenhet. Vi är ca 90 medarbetare med olika professioner - arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, kuratorer, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och en neuropsykolog.
Rehabiliteringsmedicinska avdelningen har ett länsövergripande ansvar för specialistrehabiliteringen av patienter med skador och/eller sjukdomar i nervsystemet. Vi tar i mån av plats även emot patienter med stort behov av rehabilitering efter långvarig sjukdom/sjukhusvistelse. Patienterna är företrädesvis i arbetsför ålder.
Vi har planerat intag via remiss till våra 7-8 vårdplatser. Rehabiliteringsmedicinska avdelningen har ett nära samarbete med geriatriska avdelningen då vi delar lokaler på plan 5.
Rehabiliteringsmedicinska mottagningen består av Hjärnskadeteamet, Ryggmärgsskadeteamet, Tonusteamet, Externa stroketeamet och Geriatrisk öppenvårdrehabilitering.
I samtliga verksamheter på kliniken är teamarbetet centralt.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med fullgjord eller i slutet av din AT eller BT. Du har god medicinsk kunskap inom det internmedicinska området. Erfarenhet av tjänstgöring gärna inom internmedicin och/eller rehabiliteringsmedicin ses som meriterande. Vidare ser vi att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Vi söker dig med personlig mognad som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är självgående och professionell i din yrkesroll och har ett gott kliniskt omdöme samt en värdegrund där humanistisk människosyn genomsyrar arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. I pressade och akuta situationer har du förmågan att hålla dig lugn och kontrollerad. Du har förmåga att leda och handleda andra genom ett respektfullt, pedagogiskt och positivt förhållningssätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 september 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
