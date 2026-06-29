ST-läkare inom rehabiliteringsmedicin
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2026-06-29
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Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Vill du bli specialist i rehabiliteringsmedicin? Då är du välkommen att söka som ST-läkare hos oss på rehabiliteringsmedicinska kliniken!
Rollen som ST-läkare
Rehabiliteringsmedicin är inriktat på att skapa de bästa förutsättningar för en enskild person att kunna leva ett aktivt och delaktigt liv med ett komplext medicinskt tillstånd. Rehabiliteringsmedicinsk kompetens är därmed bred och bidrar även till goda kunskaper för dig som ST-läkare inom bland annat neurologi, psykiatri, smärtlindring, internmedicin, försäkringsmedicin och ortopedi.
Inom rehabiliteringsmedicin arbetar du med personer i vuxen aktiv ålder som har drabbats av hjärnskada, långvarig smärta, ryggmärgsskada eller andra skador/sjukdomar som till exempel amputationer, multitrauma, post-polio som kräver samordnad specialiserad rehabilitering.
För att kunna bedriva samordnade insatser krävs teamarbete. Till skillnad från team inom andra medicinska områden sker arbetet ofta i interprofessionella team. Detta innebär att graden av samordning är mycket hög och de målinriktade insatserna utformas gemensamt av teamet, där den person (och närstående) som är aktuell för rehabilitering ingår. Du som läkare är huvudansvarig för teamet.
Du erbjuds en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid är förlagd dagtid måndag till fredag.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringsmedicinska kliniken är en regionövergripande verksamhet. I Jönköping bedrivs rehabilitering för patienter som är i behov av heldygnsrehabilitering alternativt dagrehabilitering. I Värnamo och Nässjö finns dagrehabilitering, och i Nässjö dessutom försäkringsmedicinsk verksamhet. Läs mer om vår verksamhet här. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/rehabiliteringsmedicinska-kliniken-som-arbetsplats/)
Kliniken har sedan 2006 ackrediterats utifrån den amerikanska organisationen CARF, vilket innebär att kliniken kontinuerligt kvalitetsgranskas. Kliniken strävar hela tiden efter att ligga i framkant, hålla en hög kvalitet och aktivt förbättra verksamheten. Utveckling sker tvärprofessionellt och i samverkan med andra såsom primärvård, kommun, patienter, närstående och patientföreningar.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara legitimerad läkare. Vi ser gärna att du har ett intresse för digital teknik och utveckling och vill bidra med din kunskap om hur vi på ett ännu bättre sätt kan nyttja teknikens möjligheter för att effektivisera och förbättra våra arbetssätt.
Som person ser vi att du har ett strukturerat arbetssätt och har en förmåga att både arbeta självständigt och i team. I teamarbetet är du mån om ett gott samarbete och en välfungerande kommunikation. Det är också viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig när omständigheter eller förhållningssätt förändras. Du förstår din roll och ser alltid till helheten och verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vårt erbjudande till dig
Det finns goda förutsättningar för dig som är intresserad av forskning och utveckling att kombinera detta med din kliniska tjänstgöring. Du erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling och nära samarbete i team.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Malin Hegen, 010-242 26 01, malin.hegen@rjl.se
(semester vecka 28-31). Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag är den 23 augusti. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P594/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9982339