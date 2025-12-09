ST-läkare inom palliativmedicin till PRT Gällivare/Kiruna
2025-12-09
Vill du göra skillnad för patienter och anhöriga i livets mest sårbara skede?
Vi söker en engagerad och kompetent läkare för ST-tjänst till vårt palliativa team i Gällivare. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett nära och multidisciplinärt samarbete där patientens livskvalitet står i centrum.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom någon av de kliniska specialiteterna. Du ska ha kunskaper i svenska och engelska tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaperna, som person har du en god samarbetsförmåga och ser nyttan av att samarbete med andra, är lyhörd och kan anpassa dig till andra. Du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans situation utan att ta över personens känslor. Vidare är du stabil och kontrollerad i stressade eller pressade situationer och behåller ett realistiskt perspektiv på situationer.
Det här får du arbeta med
Palliativmedicin är en tilläggsspecialitet till någon av de kliniska basspecialiteterna.
Som ST-läkare i vårt palliativa rådgivningsteam arbetar du med:
Råd och stöd till personal som ansvarar för och vårdar personer med palliativa vårdbehov. Teamet tar inte över behandlingsansvaret för patienten utan fungerar som ett konsultativt stöd till ansvarig vårdgivare. Det kan exempelvis vara frågor kring bedömning, symtomlindring, etiska ställningstaganden, medicinering med mer
Råd och stöd ges även till patient och närstående.
Hembesök till patienter inom området Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala
Utveckling av palliativ vård i regionen genom utbildning och handledning.
Du blir en del av ett team bestående av läkare, sjuksköterskor, kurator och andra professioner som tillsammans skapar trygghet och kvalitet för patienterna.
Omfattar Kiruna och Gällivare sjukhus upptagningsområde med Gällivare sjukhus som bas.
Det här erbjuder vi dig
• Möjlighet att vara med och vidareutveckla Norrbottens palliativa vård
• Handledning av specialist i palliativmedicin
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstider 08.00-16.45. Tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
