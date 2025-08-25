ST-läkare inom kardiologi till internmedicin, Södertälje sjukhus
Region Stockholm / Läkarjobb / Södertälje Visa alla läkarjobb i Södertälje
2025-08-25
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du jobba i ett brett verksamhetsområde där både geriatrik och internmedicin ingår? Vi har nyligen gått ihop och blivit ett verksamhetsområde och vår ambition framåt är att ta tillvara på varandras kompetens genom utbildningar och samarbete mellan våra områden geriatrik och internmedicin.
Att vi nu är ett verksamhetsområde ger oss stora möjligheter för effektiva patientflöden och kompetensutveckling.
I vårt verksamhetsområde ingår geriatrisk och internmedicinsk sluten- och öppenvård samt palliativ slutenvård och ASIH. På våra mottagningar utreder och behandlar vi de vanliga stora folksjukdomarna som kognitiv svikt, osteoporos, diabetes, stroke och hjärtsjukdomar. Till våra mottagningar hör även Diagnostiskt Centrum där patienter med okänd primärtumör eller ospecifika symtom på cancer utreds och en mottagning för multisjuka äldre.
ST-läkare inom kardiologi till Södertälje sjukhus:
Internmedicin på Södertälje sjukhus befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi ökar vårt kardiologiska uppdrag och utvecklar nya sätt att effektivt och med hög kvalitet ta hand om våra patienter. Vi söker därför dig som har ett engagemang för arbetsplatsen och våra patienter.
Vi söker dig som redan är specialist i internmedicin eller är i slutet av din ST och vill vidareutvecklas genom att dubbelspecialisera dig inom kardiologi. Majoriteten av vidareutbildningen kommer att genomföras på Södertälje sjukhus men det ingår även randningstjänstgöring på annat sjukhus.
Som ST-läkare förväntas du aktivt bidra till sjukhusets vetenskapliga arbete och utveckling av detta samt till kontinuerliga förbättringar av den kliniska verksamheten. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka vården genom ditt engagemang i lokala förbättringsarbeten. Vi uppmanar till initiativtagande och inkluderande samverkan med kollegor och andra yrkesgrupper.
Dina personliga egenskaper:
Du behöver vara initiativtagande och flexibel med god förmåga till samarbete. Samtidigt behöver du vara kvalitetsmedveten och ha helhetssyn både i patientmötet och i förståelsen för verksamhetens behov. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och en god arbetskultur.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
• Legitimerad läkare med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av kardiologi.
• Arbete på akutsjukhus.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid.
Ditt sjukhus genom karriären
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södertälje Sjukhus, VO Geriatrik- Internmedicin Kontakt
Anders Ahlgren 08-12324731 Jobbnummer
9472878