ST-läkare inom internmedicin till Medicinkliniken, Varberg
2025-09-02
Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter på både avdelning och mottagning samt akut jourverksamhet.
Du är redan från början självständig vid ditt jourarbete. Kliniken jobbar aktivt med handledning och regelbunden utvärdering av din personliga utveckling.
Anställningens varaktighet är tillsvidare.
Om arbetsplatsen
På medicinkliniken på Hallands Sjukhus Varberg finns specialistläkare inom sektionerna för hematologi, nefrologi, endokrinologi och diabetes, kardiologi, gastroenterologi, allergologi och neurologi. Inom lungmedicin och infektion har vi tillgång till lokala konsulter från regionen. Vårt primära upptagningsområde är norra Halland men kliniken har också ett länsövergripande ansvar för arytmivård.
Medicinkliniken har ca 80 vårdplatser fördelade på 4 slutenvårdavdelningar samt mottagningar inom samtliga grenspecialiteter. Vi bedriver medicinsk dygnet runt-verksamhet på akutmottagningen. På medicinkliniken jobbar ca 70 läkare varav ca 45 specialister och 25 ST-samt underläkare. Utöver detta tar vi även regelbundet emot AT-läkare och ST-läkare från andra kliniker under sidoutbildning. År 2024 blev vi av AT-läkarna utsedda till bästa medicinkliniken i Sverige baserat på SYLF:s AT-rankning.
Flera av våra ST-läkare blir under året specialister, varför vi nu söker nya kollegor som ser internmedicin som sin framtida specialitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med intresse för allmän internmedicin. Du är trygg i din läkarroll och vill leverera vård av hög kvalitet. Du är redan från början självgående i jourverksamheten. Erfarenhet av tidigare självständigt arbete som legitimerad läkare under primärjourer på medicinklinik är meriterande. Vi ställer krav på god samarbetsförmåga då du kommer arbeta i tvärprofessionella team för att ge bästa vård till invånaren. Då vi hela tiden söker efter nya möjligheter till utveckling ser vi att du är lösningsfokuserad och tar ansvar för att vara en del i utvecklingen. Det är en självklarhet för oss att du vill dela med dig av din kunskap till kollegor och patienter. Vi värnar starkt om patientperspektivet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
